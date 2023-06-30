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Dünya

BM Güvenlik Konseyi Mali'deki misyonunu sonlandırdı

Mali'de 2013'ten bu yana sahada olan Birleşmiş Milletler (BM) Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSMA) görev süresinin sona erdirilmesi kararı alındı.

AA30 Haziran 2023 Cuma 21:53 - Güncelleme:
BM Güvenlik Konseyi Mali'deki misyonunu sonlandırdı
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Mali hükümetinin MINUSMA'nın derhal sonlandırılmasını talep etmesinin ardından BM Güvenlik Konseyi'nde bugün misyonun akıbetine ilişkin oylama yapıldı.

Konsey, oy birliğiyle MINUSMA'nın görev süresinin sonlandırılmasına karar verdi.

Kararda, Mali'deki durumun uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturmaya devam ettiği vurgulandı.

Buna göre yarından itibaren MINUSMA'nın, operasyonlarını durdurması, görevlerin devri ve personelin düzenli ve güvenli bir şekilde geri çekilmesi işlemlerine başlanacak.

Sürecin 31 Aralık 2023'e kadar tamamlaması bekleniyor.

Misyonun resmi olarak tasfiyesi ise 1 Ocak 2024'te başlayacak.

Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop'un 16 Haziran'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturumunda, MINUSMA'nın derhal sonlandırılması çağrısında bulunmuştu.

Mali'de patlak veren güvenlik krizinin akabinde 25 Nisan 2013'te kurulan Misyon'da, 13 binden fazla asker ve 2 bine yakın polis görev yapıyor.

MINUSMA, dünyada en çok kayıp veren barış gücü olarak biliniyor.

  • BM MINUSMA
  • BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu
  • MINUSMA sona erdirme kararı

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