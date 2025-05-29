Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in Gazze'de açlıktan sonra şimdi de yardım dağıtımını bir savaş silahı olarak kullandığını belirterek, Tel Aviv'in, Washington ile işbirliğinde Gazze İnsanı Yardım Vakfı üzerinden yaptığı yardım dağıtımını "aşağılayıcı" olarak niteledi.

Mansur, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen ve Orta Doğu'daki son durumun ele alındığı oturumda konuştu.

Gazze'nin "pervasızca yapılan bombardıman, yıkım ve ablukalarla zulüm altında inlemeye devam ettiğini" vurgulayan Mansur, İsrail'in ABD işbirliğinde oluşturulan Gazze İnsanı Yardım Vakfı üzerinden yardım dağıtma mekanizmasına tepki gösterdi.

Mansur, vakfın adını vermeden "Aşağılayıcı, ayrımcı, sadece gıda ve miktarla sınırlı, nüfusun zorla yerlerinden edilmesini ve toprakların hukuka aykırı olarak ele geçirilmesini amaçlayan bir yardım sistemi." nitelemesi yaptı.

Gazze'de İsrail'in açlığı bir savaş silahı olarak kullandıktan sonra, şimdi de yardımı bir savaş silahı olarak kullandığını söyleyen Mansur, "Yardım almak için zorla sokuldukları kafeslerden dışarı fırlayan aç, çaresiz insanların görüntüleri mide bulandırıcı ve yürek parçalayıcı." diye konuştu.

Mansur, "İsrail, Gazze'de yaşamın gerçekten sürdürülemeyeceğinden emin olmaya devam ederken, yardıma izin veriyormuş gibi görünmek istiyor." diyerek, Gazze'ye insani yardımların BM koordinasyonunda yapılmasının önemine dikkati çekti.

Konuşması sırasında zaman zaman gözyaşlarını tutamayan Mansur, İsrail'in mart ayında ateşkesi bozmasından bu yana 1300'den fazla Filistinli çocuğun öldürüldüğü ve yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığı bilgisini paylaşarak, "(Bombardımanlardaki) Alevler ve açlık Filistinli çocukları yiyip bitiriyor." ifadesini kullandı.

Mansur, Güvenlik Konseyi üyelerine "Daha ne kadar insanın ölmesini bekliyorsunuz?" diye seslenerek, "Bu soykırımı sona erdirmek, bu kuşatmayı kırmak, bu yasa dışı işgali bitirmek, Filistin devletinin bağımsızlığını ve iki devletli çözümü ve barışı sağlamak için tüm devletlerin gerekeni yapmasının zamanı geldi." dedi.

- "GAZZE'DE ÖLÜM VE ATEŞ YAĞIYORDU"

Mart ayında Gazze'deki Avrupa Hastanesinde gönüllü cerrah olarak çalışan Dr. Feroze Sidhwa da Güvenlik Konseyi'ndeki oturumda yaptığı konuşmada, "Gazze'de ölüm ve ateş yağıyordu." diye konuştu.

Sidhwa, İsrail'in ateşkesi ihlal ettiği 18 Mart için "O gün, mesleğimin en aşırı toplu ölüm olayına tanık oldum. O sabah 221 travma hastası geldi, 90'ı geldiğinde ölmüştü, neredeyse yarısı ağır yaralı çocuklardan oluşuyordu." ifadesini kullandı.

Gazze'de çocukların yaşadıkları üzüntüden dolayı "Neden anne babasıyla veya aile üyeleriyle ölmediğini" sorguladığının altını çizen Sidhwa, Güvenlik Konseyi üyelerine "derhal ve kalıcı bir ateşkes talep etmeleri" çağrısında bulundu.

Sidhwa, "Eğer bu Konsey sessiz kalırsa ve şimdi harekete geçmezse, bu sicil acil bakım sağlamada küresel bir başarısızlığın ve kolektif vicdanımızın çöküşünün kanıtı olarak kalacaktır." dedi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06.47 Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail'in Gazze'de düzenlediği hava saldırısında 10 çocuğundan 9'unu kaybeden Filistinli kadın doktoru sosyal medya hesabında paylaşarak İsrail'e tepki gösterdi.

06.31 İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, halihazırda Hamas ile kısmi esir takası anlaşması imzalamanın "büyük bir aptallık" olduğunu söyledi.

04.31 Şili hükümeti, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü askeri operasyonları gerekçe göstererek Tel Aviv Büyükelçiliğinde görevli askeri ataşelerini geri çağırdı.

02.52 Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve Filistinlileri aç bırakma politikasının, "barış umutlarını tamamen yok ettiği ve nefreti körüklediğini" ifade etti.

01.58 Gazze'deki hükümet, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik izlediği "aç bırakma" politikasının sorumluluğundan kaçmak için "sistematik bir dezenformasyon kampanyası" yürüttüğünü belirtti.

00.05 İsrail'in resmi televizyonu KAN, Hamas ile yürütülen dolaylı müzakerelere katılan İsrailli yetkililerin, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varma konusunda "olumlu bir gelişmeden" bahsettiklerini bildirdi.

00.00 Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik askeri operasyonlarının 600'üncü günü dolayısıyla düzenlene oturumda konuşan Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Gazze'deki insanlık krizini anlattığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Mansur, Güvenlik Konseyi üyelerine "Daha ne kadar insanın ölmesini bekliyorsunuz?" diye seslenerek, "Bu soykırımı sona erdirmek, bu kuşatmayı kırmak, bu yasa dışı işgali bitirmek, Filistin devletinin bağımsızlığını ve iki devletli çözümü ve barışı sağlamak için tüm devletlerin gerekeni yapmasının zamanı geldi." dedi.

- ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 193 Filistinli hayatını kaybetti, 8 bin 993 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 339'a, yaralıların sayısı da 121 bin 34'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.