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Dünya

BM heyetinden İdlib'e ziyaret

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinatör Yardımcısı David Carden ve beraberindeki heyet, Suriye'nin kuzeybatısında yer alan İdlib kentindeki çadır kampları ziyaret etti.

AA15 Kasım 2023 Çarşamba 20:48 - Güncelleme:
BM heyetinden İdlib'e ziyaret
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Carden ve beraberindeki heyet, Hatay'ın Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek, İdlib'de yerinden edilenlerin sığındığı çadır kamplara ve konteyner kentlere ziyarette bulundu.

Heyet, inşası süren konteyner kentleri de inceledi.

Carden, AA muhabirine, İdlib'de yaklaşık 4,3 milyon sivilin yardıma muhtaç olduğunu söyledi.

BM ve ortaklarının desteğinin en iyi şekilde sağlanması ve ihtiyaçların tespiti için bölgeye geldiklerini anlatan Cardan, "2023 Suriye İnsani Müdahale Planı için 5,4 milyar dolar gerekiyor. Bunun yalnızca yüzde 30'u finanse edildi. Bu geçen yıla kıyasla çok daha düşük bir finansman yüzdesi. Bağışçı ülkeleri desteğini artırmaya teşvik etmek ve acil ihtiyaçları belirlemek için bölgedeyiz." dedi.

Çadırlarda ve konteyner kentte yaşayan aileleri ziyaret ettiklerini belirten Carden, "Burada yaşam koşulları açısından büyük bir fark olduğunu görüyorum. Çadır sakinleri, yazın sıcaklıklar kışın ise soğuklarla karşı karşıya. Çadırların yırtılma tehlikesi de var. Sadece 26 bin aileye konteyner sağladık. Devam etmek için finansmana ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Carden, "Kampta görüştüğümüz aileler Dünya Gıda Programı'na yapılan gıda yardımının azaltılmasından şikayet ediyor. Dünya Gıda Programı, geçen yıla göre yüzde 50 daha az fon aldığı için desteğini azaltmak zorunda kaldı." şeklinde konuştu.

Ailelere ayda yalnızca 20 dolar değerinde gıda kuponu verildiğini ve bu miktarın yetersiz olduğunu dile getiren Carden, şunları kaydetti:

"Yardımların yetersiz olması nedeniyle aileler, eşyalarını satmak zorunda kalıyor. Kış ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. Ailelerden, battaniye, ısıtıcı ve yakıt ihtiyaçlarını duyduk. Suriye için sınır ötesi insani yardım fonuna öncelik veriyoruz. Çadır kamplardaki sivillerin kış ihtiyaçlarını karşılamak için bağışçı ülkelere baskı yapmaya çalışıyoruz."

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