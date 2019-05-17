BM: İdlib'de büyük çaplı askeri bir saldırı 21'inci yüzyılın en büyük trajedisi olur
BM: 'İdlib'de büyük çaplı askeri bir saldırı 21'inci yüzyılın en büyük trajedisi olur. Tüm uyarılarımıza rağmen en büyük korkumuz gerçekleşiyor'
- AA
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