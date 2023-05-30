BM Irak Yardım Misyonu'nun görev süresi 1 yıl daha uzatıldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılan oylamada, UNAMI'nin görev süresinin 12 ay daha uzatılması kararı oy birliğiyle kabul edildi.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilciliği, karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kararın oy birliğiyle alınması, Konsey'in yardım misyonuna, Irak'ın uzun vadeli istikrarı ve halkına olan desteğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Güvenliğin sağlanmasının yanında, Irak'ın kalkınması ve yeniden yapılanmasında hükümete yardımcı olma misyonuna sahip UNAMI'nin, aynı zamanda Irak'taki insan hakları ihlallerini izleme görevi bulunuyor.

UNAMI, ABD ve müttefik güçlerin Irak'ı işgal etmesinden ardından 14 Ağustos 2003'te BMGK'nin 1500 sayılı kararıyla kurulmuştu.