BM, Iraklı göstericileri devlet kurumlarına saygı duymaya çağırdı

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, Irak'ta Sadr hareketinin yüzlerce destekçisinin başkent Bağdat'taki parlamento binasını basmasını ve Muhammed Şiya es-Sudani'nin başbakanlık adaylığını protesto etmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Haq, "Herkesi çeşitli uluslararası norm ve sözleşmelerde belirtildiği gibi bu karargahların kutsallığına saygı duymaya davet ediyoruz." dedi.

Irak'taki tüm tarafların ve siyasi grupların birlikte çalışması gerektiğini vurgulayan Haq, "Yaşananlar, Güvenlik Konseyi'nin dikkatini çeken bazı sorunları ve birliğin dağıldığı bir zamanda Irak'taki tüm tarafların ve siyasi grupların birlikte çalışması gerektiğini gösteriyor. Bu bir büyük endişe kaynağıdır." diye konuştu.

BM Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Hennis-Plasschaert, dün düzenlenen Güvenlik Konseyi toplantısında, Irak'taki mevcut durum nedeniyle ulusal ve bölgesel gerilimlerin arttığı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Irak'ta siyasi güçler arasındaki farklılıklar nedeniyle, 10 Ekim 2021'de yapılan erken milletvekili seçimlerinden bu yana yeni bir hükümet kurulamamış, 25 Temmuz'da Şii koalisyonu, 8 aydan uzun süredir devam eden krizi sona erdirmek için yeni bir adım olarak 52 yaşındaki Sudani'yi başbakan adayı olarak işaret etmişti.

Bugün Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge önünde toplanan Sadr Hareketi yanlısı göstericiler Sudani'nin adaylığını protesto için güvenlikli alan olarak bilinen Yeşil Bölge'nin önünde toplanmıştı.

Kalabalık, bölgenin çevresinde bulunan beton bariyerleri aşmak isterken güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşmış, bir grup, daha sonra beton bariyerleri yıkarak bölgede bulunan Meclis binasını basmıştı.