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Dünya

BM: İsrail, Filistinlilerin üreme sağlığı sistemini hedef alarak soykırım gerçekleştiriyor

Birleşmiş Milletler'in (BM) yayımladığı son rapora göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sistematik saldırıları, üreme sağlığı tesislerinin kasıtlı olarak yok edilmesi ve cinsel şiddetin sistematik bir şekilde kullanılması, soykırım fiilleri arasında değerlendiriliyor. Raporda, İsrail'in Filistin halkının fiziksel varlığını hedef aldığı vurgulanırken, Hamas, raporun 'sessizliğin bozulması ve işgalci İsrail'in ateşkes anlaşmasını uygulamaya mecbur tutulması için ülkelerin ve BM'nin kararlı bir duruş sergilemesini gerektirdiğini' duyurdu.

AA13 Mart 2025 Perşembe 21:25 - Güncelleme:
BM: İsrail, Filistinlilerin üreme sağlığı sistemini hedef alarak soykırım gerçekleştiriyor
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BM'nin işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçları araştıran Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 58. Oturumu kapsamında yeni raporunu açıkladı.

İşgal altındaki Filistin topraklarında 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistinli kadın, kız ve erkeklere karşı ihlalleri belgeleyen raporda, İsrail'in Filistinlilere karşı cinsel, üreme ve diğer cinsiyete dayalı şiddet biçimlerini, onların kendi kaderini tayin etme haklarını engellemek için daha fazla kullandığı belirtildi.

Raporda, "İsrail, cinsel ve üreme sağlık tesislerinin sistematik olarak yok edilmesi yoluyla soykırım eylemleri gerçekleştiriyor." ifadelerine yer verildi.

HAMAS: BM'NİN RAPORU ÜLKELERİN VE BM'NİN SESSİZLİĞİNİ BOZMASINI GEREKTİRİYOR

Hamas'tan, BM'nin işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçları araştıran Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunun raporuna ilişkin açıklama yapıldı.

BM raporuna ilişkin açıklamada, "Rapor, faşist işgalci İsrail hükümetinin işlemeye devam ettiği suçun dehşetini ve özellikle Gazze Şeridi'nde savunmasız sivillere karşı uluslararası yasaların ve insani normların benzeri görülmemiş bir şekilde ihlal edildiğini teyit ediyor." ifadesi kullanıldı.

Raporun savaş suçları ve soykırım eylemlerini doğruladığı belirtilen açıklamada, uluslararası toplumun Filistin halkına karşı işlenen suçları görmezden geldiği aktarıldı.

Açıklamada, "Rapor, ülkelerin ve BM'nin sessizliğini bozmasını, işgalci İsrail'i caydırmak, işlediği suçları durdurmak ve ateşkes anlaşmasını uygulamasını sağlamak için önlemler alma konusunda kararlı bir duruş sergilemesini gerektiriyor." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası mahkeme ve yargı kurumlarına hitaben açıklamada, İsrailli liderlerin savaş suçlusu olarak sorumlu tutulması ve cezadan kaçmalarının engellenmesi çağrısında bulunuldu.

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