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Dünya

BM: İsrail son birkaç günde Gazze'de yerinden edilenlerin kaldığı en az 6 okulu vurdu

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'de son birkaç günde yerinden edilen kişilerin kaldığı en az 6 okul ve 1 yetimhaneyi vurduğunu, artan hava saldırılarının çok endişe verici olduğunu bildirdi.

AA3 Ekim 2024 Perşembe 21:13 - Güncelleme:
BM: İsrail son birkaç günde Gazze'de yerinden edilenlerin kaldığı en az 6 okulu vurdu
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BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki duruma ilişkin bilgi verdi.

Sahadaki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) edindiği bilgiyi aktaran Dujarric, "Yerinden edilen insanların kaldığı yerlere saldırılar bizi derinden endişelendiriyor." dedi.

Dujarric, İsrail'in son birkaç günde yerinden edilen kişilerin kaldığı en az 6 okul ve 1 yetimhaneyi vurduğunu ifade etti.

Tarafların sivilleri koruma yükümlülüğü bulunduğunu anımsatan Dujarric, sivillerin ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini söyledi.

- "22 BİN ÇOCUK AKUT DÜZEYDE YETERSİZ BESLENMEYLE MÜCADELE EDİYOR"

Dujarric, insani yardım ortaklarının Gazze'de yetersiz beslenen çocukları tespit etmek için tarama yaptığını bildirdi.

Geçen ay 24 bin çocuğun muayene edildiğini kaydeden Dujarric, bunlardan 22 bininin akut düzeyde yetersiz beslenmeyle mücadele ettiğinin ortaya çıktığını ifade etti. Dujarric, destek sağlamak için kaynakların yetersiz olduğunu söyledi.

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