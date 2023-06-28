BM, İsrail'in Batı Şeria'da 5 bin 500'den fazla yeni yasa dışı konutu onaylamasını kınadı

Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Genel Sekreter, işgal altındaki Batı Şeria'nın C Bölgesi'ndeki İsrail yerleşimlerinde 5 bin 500'den fazla konut birimine yönelik planların ilerlemesini ve İsrail yasalarına göre Eli yerleşimine bitişik 3 yerleşim karakolunun geriye dönük olarak düzenlenmesini kınıyor." ifadesine yer verildi.

Yerleşimlerin uluslararası hukukun ve ilgili BM kararlarının açık bir ihlali olduğu yinelenen açıklamada, İsrail hükümetine, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim yerlerini derhal ve tamamen durdurma, bu konudaki yasal yükümlülüklerine tam olarak uyma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim yerlerini ısrarla genişletmesinin insani ihtiyaçları derinleştirdiği, çatışma riskini artırarak şiddeti önemli ölçüde beslediği ve işgali daha da sağlamlaştırarak Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını engellediği vurgulandı.

Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinden sorumlu İsrail ordusuna bağlı Sivil İşleri İdaresi Yüksek Planlama Konseyi, hafta başında, ülke kanunlarına göre bile yasa dışı kabul edilen 3 kaçak yerleşim yerinin geriye dönük yasallaştırılması da dahil olmak üzere, yaklaşık 5 bin 700 yeni konut inşasını onaylamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yaklaşık 300 yasa dışı ve kaçak yerleşim biriminde, 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.