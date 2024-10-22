İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2024 Salı / 19 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2387
  • EURO
    37,0177
  • ALTIN
    3023.28
  • BIST100
    8838.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM: İsrail'in BM'ye yönelik engellemeleri can kaybına neden oluyor
Dünya

BM: İsrail'in BM'ye yönelik engellemeleri can kaybına neden oluyor

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze ve Lübnan'da BM örgütlerine yönelik engellemelerinin can kaybına neden olduğunu belirterek, bunun sonlandırılması gerektiğini bildirdi.

AA22 Ekim 2024 Salı 21:03 - Güncelleme:
BM: İsrail'in BM'ye yönelik engellemeleri can kaybına neden oluyor
ABONE OL

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, AA muhabirinin, "Bugün bize verdiğiniz bilgilerde İsrail'in BM'ye hem Gazze hem de Lübnan'da engellemelerinden bahsettiniz. Aynı zamanda İsrail'in rekor sayıda BM personeli öldürdüğünü ve tesislerini hedef aldığını biliyoruz. Ben buradan bakınca bir kalıbın ortaya çıktığını görüyorum, ancak size de sormak istiyorum. İsrail'in sistematik ve kasıtlı olarak BM'yi hedef aldığını düşünüyor musunuz? Öyleyse, bunun uzun vadede ne tür sonuçları olabilir?" sorularını yanıtladı.

BM için temel önceliğin daha fazla uluslararası insancıl hukuk ihlali olmamasını sağlamak olduğunu söyleyen Haq, bu ihlallere son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Haq, bunun bir "kalıp" olup olmadığına ilişkin varsayımda bulunmak istemediğini belirterek, "Bizim temel hedefimiz işimizi yapabilmek. Bu nedenle hayat kurtarmak için engellerin kalkmasını istiyoruz." mesajını verdi.

İsrail'in Gazze ve Lübnan'da BM örgütlerine yönelik engellemelerinin can kaybına neden olduğuna işaret eden Haq, bunun sonlandırılması gerektiğini bildirdi.

Haq, İsrail'in engelleri hakkında BM Güvenlik Konseyi, Lübnan'da barış gücüne katkı sağlayan ülkeler ile basını bilgilendirdiklerini ve endişelerini dile getirdiklerini söyledi.

- GAZZE'NİN KUZEYİNDEKİ DURUM HAKKINDA UYARI

Gazze'deki genel durum hakkında da bilgi veren Haq, İsrail'in "Gazze'nin kuzeyinde süren kuşatmasının" sivillere büyük acı çektirdiğini kaydetti.

Sivillerin her zaman korunması ve gerekli insani yardımın sağlanması gerektiğinin altını çizen Haq, BM'nin yardım sağlamak ve erişim için hala İsrail'den "yeşil ışık" beklediğini aktardı.

Haq, aynı zamanda Gazze'nin kuzeyindeki iletişim engellerinin de bilgi edinmeyi zorlaştırdığını dile getirdi.

- LÜBNAN'DA ARTAN SİVİL ÖLÜME KINAMA

Lübnan'da sivil ve sivil altyapılara yönelik artan saldırıları kınadıklarını ifade eden Haq, taraflara uluslararası hukuka uyma zorunlulukları olduğunu anımsattı.

Haq, BM personeli ve tesislerini de korumanın bir yükümlülük olduğunu belirterek, Lübnan'daki BM Geçici Barış Gücü (UNIFIL) personelinin de zor koşullara rağmen görevlerini sürdürmeye devam ettiğini bildirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.