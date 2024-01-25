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Dünya

BM: İsrail'in boşaltma emri verdiği Han Yunus'u fırsat vermeden bombalaması vicdansızlık

BM, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine yönelik bombardımanlarıyla ilgili, 'Kapana kısılmış insanların bölgeyi boşaltmasını istemesi ancak çıkmalarına fırsat vermeden bombalaması tam bir vicdansızlıktır.' açıklamasında bulundu.

AA25 Ocak 2024 Perşembe 02:06 - Güncelleme:
BM: İsrail'in boşaltma emri verdiği Han Yunus'u fırsat vermeden bombalaması vicdansızlık
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Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine yönelik bombardımanlarıyla ilgili, "Kapana kısılmış insanların bölgeyi boşaltmasını istemesi ancak çıkmalarına fırsat vermeden bombalaması tam bir vicdansızlıktır." açıklamasında bulundu.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, İsrail'in Han Yunus'a yönelik yoğun bombardımanının devam ettiğini bildirdi.

Genel Sekreter Yardımcısı, "(İsrail'in) Kapana kısılmış insanların bölgeyi boşaltmasını istemesi ancak çıkmalarına fırsat vermeden bombalaması tam bir vicdansızlıktır." ifadelerini kullandı.

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese ise bunun sadece vicdansızlık olmadığına dikkati çekerek, "Bu aynı zamanda Uluslararası Ceza Mahkemesinin Roma Statüsü uyarınca çok ciddi bir uluslararası suçtur." vurgusunda bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan iki hastanenin çevresini hedef aldığını ve bu hastanelere giden yolları kestiğini duyurmuştu.

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