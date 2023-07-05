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Dünya

BM: İsrail'in Cenin saldırısının sivillere etkisi ''alarm verici''

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Batı Şeria'nın Cenin kentine yönelik saldırısının siviller üzerindeki etkisinin 'alarm verici' olduğunu bildirdi.

AA5 Temmuz 2023 Çarşamba 20:13 - Güncelleme:
BM: İsrail'in Cenin saldırısının sivillere etkisi ''alarm verici''
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BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulundu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) bir ekibin Cenin'e gittiğini ve ortaklarla Cenin Mülteci Kampı'ndaki insani yardım ihtiyaçlarını tespit etmeye çalıştıklarını aktaran Haq, elektrik ile su altyapısının onarımı ile barınma imkanları sağlamanın ekibin öncelikleri arasında yer alacağını dile getirdi.

Haq, BM'nin sivil can kaybı ve yaralanmalardan derin endişe duyduğunu belirterek, "Saldırının siviller üzerindeki etkisi alarm verici düzeyde." şeklinde konuştu.

BM'nin birçok kez sivil altyapı ve sivillerin yoğun olarak bulunduğu yerleşim yerlerine saldırı düzenlenmemesi gerektiği konusunda uyarı yaptığını anımsatan Haq, "Ancak sivil altyapı ve hastanelerin hedef alındığı bilgileri mevcut." dedi.

Haq, İsrail'in BM'ye saldırı öncesinde bilgi ya da haber vermediğine işaret ederek, "Maalesef saldırı karşısında çok şaşırmadığımızı söyleyebiliriz çünkü benzer şiddetin geçmişte birçok örneği var." ifadelerini kullandı.

- İsrail'den Cenin'e baskın

İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi gece saatlerinde Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı.

İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren saldırılarında 4'ü çocuk 12 Filistinli öldürülmüş, 20'si ağır olmak üzere yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı.

Mülteci kampından çekilen İsrail ordusu, bir askerinin öldüğünü açıklamıştı.

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