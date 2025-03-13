BM Kadın Statüsü Komisyonu Oturumu'na Suriye adına mesaj

Toplantıda, özellikle savaş ve göçten etkilenen kız çocukların ve gençlerin sosyal koruma mekanizmalarına erişiminin arttırılması üzerine yoğunlaşıldı. Suriye Kadın İşleri Direktörü Aisha al Dibs, Suriyeli yerinden edilmiş gençler ve kız çocuklar için atılması gereken adımları vurgulayan bir konuşma yaparak şunları söyledi:

"Bugün burada bulunmamız, Suriye halkının sesi olma sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlatıyor. Yerinden edilmiş gençler ve kız çocuklar için sosyal koruma mekanizmalarını güçlendirmek, yalnızca insani bir zorunluluk değil, aynı zamanda toplumsal kalkınmanın da temelidir."

İİT ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) tarafından düzenlenen etkinlikte, Nijerya Kadın İşleri Bakanı Hajia Imaan Sulaiman-Ibrahim, İİT BM Daimi Gözlemcisi Hameed Ajibaiye Opeloyeru, Mısır Ulusal Kadın Konseyi Üyesi Dr. Amany Asfour, ve Uluslararası Barış İçin Dinler Temsilcisi Kristine Leonardo da birer konuşma yaptı. ICYF Proje Direktörü Tuğba Ceren Çerci'nin moderatörlüğünü yaptığı oturumda konuşan ICYF Genel Direktörü Rasul Omarov konuşmasında gençlerin ve kadınların toplumsal koruma sistemlerine erişiminin küresel çapta büyük bir gereklilik olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Bu toplantıda bir araya gelmemiz, toplumsal cinsiyete duyarlı sosyal koruma mekanizmalarının yenilikçi finansman yollarını keşfetmek için büyük bir fırsattır. Dünya, benzeri görülmemiş insani krizlerle mücadele ederken, 120 milyondan fazla insan zorla yerinden edilmiştir. Bu kişiler arasında en büyük yükü kadınlar ve genç kızlar taşımaktadır. Yerinden edilmek, sadece evsiz kalmak değil, aynı zamanda güvenlikten, eğitimden ve fırsatlardan mahrum kalmak anlamına da gelir. Geleneksel insani yardımlar kritik bir rol oynasa da, uzun vadeli bir çözüm değildir. Bu nedenle, sürdürülebilir ve yenilikçi finansman modellerine yönelmeliyiz."

Toplantıda, toplumsal cinsiyete duyarlı sosyal koruma sistemlerinin finansmanında yenilikçi yaklaşımlar ele alındı ve bu sistemlerin etkinliğini artıracak modeller tartışıldı.

Etkinliğin sonunda, yerinden edilmiş kız çocuklar ve gençler için toplumsal cinsiyete duyarlı sosyal koruma mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik somut taahhütler ve öneriler paylaşıldı.