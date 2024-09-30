BM, Kıbrıs adasındaki tarafları ekimde bir araya getireceğini duyurdu

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin duyuruyu günlük basın toplantısında yaptı.

Guterres'in, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Dujarric, her iki tarafı ekim ayında gayri resmi istişarelere davet ettiğini kaydetti.

Dujarric, istişarelerde Kıbrıs meselesinde nasıl bir yol izleneceğinin görüşüleceğini belirtti.

"İki tarafın da kabul ettiğini bildirmekten memnuniyet duyarız." diyen Dujarric, istişarelerin büyük ihtimalle New York'ta gerçekleşeceğini söyledi.