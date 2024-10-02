İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2024 Çarşamba / 29 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2112
  • EURO
    37,8507
  • ALTIN
    2914.75
  • BIST100
    9012.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

BM Komiseri Türk'ten Orta Doğu çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Orta Doğu'daki çatışmaların daha fazla yayılmasını önlemek adına ülkelere kararlılıkla hareket etme çağrısında bulundu.

AA2 Ekim 2024 Çarşamba 17:02 - Güncelleme:
BM Komiseri Türk'ten Orta Doğu çağrısı
ABONE OL

Türk, Orta Doğu'da gerginliğin tırmanmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "BM Güvenlik Konseyi üyeleri dahil tüm ülkelerden Orta Doğu'da siviller için potansiyel yıkıcı sonuçları olan çatışmaların yayılmasını önlemek için kararlılıkla hareket etmelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkelerin savaşan tarafları müzakere masasına getirmek için seslerini ve nüfuzlarını kullanmalarının hayati önem taşıdığına işaret eden Türk, sağduyu çağrısı yaparak barışın galip gelmesi temennisinde bulundu.

  • BM İnsan Hakları
  • Orta Doğu Çatışmaları
  • Volker Türk

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.