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Dünya

BM Koordinatörü Mladenov ile Hamas yetkilileri arasında ''İsrail ablukası'' görüşüldü

BM Koordinatörü Mladenov, Gazze'de Hamas yetkilileriyle 'İsrail ablukası ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular' meselesini görüştü.

AA16 Eylül 2020 Çarşamba 19:15 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 19:15
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Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'yi ziyaret eden Mladenov'un, İsrail ablukasının Gazze Şeridi üzerindeki etkilerini hafifletmede BM'nin rolünü ele almak için Hamas yönetimiyle görüştüğünü söyledi.

Kasım, görüşmelerde Mladenov'a, Tel Aviv'in izlediği politika nedeniyle özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların karşılaştığı sorunlar başta olmak üzere Filistin halkının çektiği sıkıntıların iletildiğini aktardı.

Sözcü, söz konusu görüşmenin Gazze Şeridi'ne uygulanan İsrail ablukasının kaldırılması için Hamas'ın taraflarla yürüttüğü çabaların bir parçası olduğunu ifade etti.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

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