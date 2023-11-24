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Dünya

BM Küresel İletişim Başkanı Fleming: Yapay zeka, dezenformasyonun yayılmasını hızlandırıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İletişim Başkanı Melissa Fleming, yapay zekanın dezenformasyonla ilişkisi hakkında, 'Yapay zekanın, dezenformasyonun yayılmasını hızlandırmak için silah haline getirilmesiyle, kasıtlı dezenformasyonun daha karmaşık ve yaygın hale gelmek üzere olduğuna inanıyoruz.' dedi.

AA24 Kasım 2023 Cuma 13:28 - Güncelleme:
BM Küresel İletişim Başkanı Fleming: Yapay zeka, dezenformasyonun yayılmasını hızlandırıyor
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nin (Stratcom Summit '23) teması "Hibrit Tehditlerle Küresel Mücadele: İstikrar, Güvenlik, Dayanışma" olarak belirlendi.

İki gün sürecek zirvenin açılış konuşmacılarından Fleming, video mesajla katılımcılara hitap etti.

Fleming, savaş ortamında yalanların ve nefretin internette hızla yayıldığına ve bunların insanların hayatını etkilediğine işaret etti.

"Kelimeler silaha dönüştürüldü. Bunları gerginlikleri artırmak ve şiddeti uzatmak için kullanıyorlar." diye konuşan Fleming, nefret söylemi, yanlış bilgilendirme ve dezenformasyonun, dijital platformların yükselişiyle hızlıca yayılma imkanı bulduğunu kaydetti.

Fleming, sosyal medyada yayılan dezenformasyonun, kamu kurumlarını aşındırmak için kullanıldığını ve çatışmaları önleme çabalarını etkilediğini söyledi.

- Dezenformasyon barış süreçlerini tehdit ediyor

BM Barışı Koruma Operasyonları'nın saldırı altında olduğuna ve asılsız ithamlarla hedef alındığına işaret eden Fleming, "Bu, BM çalışanlarını ve onların korumakla görevli olduğu sivilleri tehlikeye atıyor." dedi.

Fleming, yanlış anlaşılmaya yol açan dezenformasyonun yerel halklar içinde gerilimi artırdığına dikkati çekerek, "Bu, barış süreçlerini tehdit ediyor, asker toplanmasına ve bireylerin radikalleştirilmesine sebep oluyor." ifadesini kullandı.

BM tarafından yapılan ankete göre, BM Barışı Koruma personelinin yüzde 58'inin, yanlış bilgilendirme ve dezenformasyonun, güvenliği ve çalışma şartlarını ciddi şekilde etkilediğini düşündüğünü belirten Fleming, "Yapay zekanın, dezenformasyonun yayılmasını hızlandırmak için silah haline getirilmesiyle, kasıtlı dezenformasyonun daha karmaşık ve yaygın hale gelmek üzere olduğuna, yapay zeka ve taklitçi videoların ise gerçeklik ile kurgu arasındaki çizgiyi daha da bulanıklaştırdığına inanıyoruz." diye konuştu.

DİJİTAL PLATFORMLAR İÇİN MESLEKİ AHLAK KURALLARI HAZIRLANACAK

Fleming, bilgi bütünlüğüne yönelik tehditlerin BM'nin dünyayı daha iyi bir yer haline getirme çabalarını etkilediğini dile getirerek, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu sorunu son derece dikkate aldığını kaydetti.

Guterres'in dijital platformlar için mesleki ahlak kuralları hazırlanmasını istediğini aktaran Fleming, bu kurallar çerçevesinde bağımlılık oluşturmak ve yalanlar ile nefretin yayılmasından kar elde etmek için tasarlanmış tüm iş modellerine yönelik caydırıcılığın artmasını istediklerini söyledi.

Fleming, dijital platformların, algoritmalarının nasıl çalıştığı konusunda şeffaf olmasını istediklerini belirterek, ayrıca internet kullanıcılarını, dijital platformlarda gördükleri içerik hakkında eleştirel düşünme ve bu içeriğin onlara neden sunulduğunu anlama becerileriyle donatarak güçlendirmek istediklerine dikkati çekti.

Tavsiyelerinin ifade, düşünce ve bilgiye erişim hakkına dayandığını vurgulayan Fleming, "Bunu tek başımıza yapamayacağımızı biliyoruz. Hükümetlerden sivil toplum medyasına ve akademiye kadar bu karmaşık sorunlara çözüm aramak için geniş bir koalisyon kurmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fleming, münazaraların sürdürülmesinin önemine dikkati çekerek, "Bu konuşmalar, bilgi ekosistemlerimizde dengenin yeniden tesis edilmesini sağlamak ve kamusal alanlarımızda bütünlük oluşturmak için küresel istikrar ve güvenlik arayışında dayanışmayı oluşturacak." dedi.

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