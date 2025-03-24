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Dünya

BM kuruluşlarından, uluslararası topluma Arakanlı Müslüman mültecilere yönelik desteği artırma çağrısı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM), uluslararası topluma Bangladeş'teki kamplarda yaşayan Arakanlı Müslüman mültecilere yönelik desteği artırma çağrısında bulundu.

AA24 Mart 2025 Pazartesi 08:05 - Güncelleme:
BM kuruluşlarından, uluslararası topluma Arakanlı Müslüman mültecilere yönelik desteği artırma çağrısı
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BMMYK, IOM ve ortakları, Arakanlı Müslüman mülteciler için başlattıkları yardım çağrısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Myanmar'daki güvensizliğin arttığı ve zorla yerinden edilmelerin devam ettiği kaydedilerek, uluslararası topluma Bangladeş'teki Arakanlı mültecilere ve ev sahibi topluluklarına yardımları artırma çağrısı yapıldı.

Myanmar'da devam eden çatışmalar, azalan mali kaynaklar ve küresel krizlerin uluslararası toplumun, tamamen insani yardıma bağımlı olan ve güvencesiz bir durumda kalmaya devam eden Arakanlı mülteciler için harekete geçmesini kritik hale getirdiği vurgulanan açıklamada, "Arakan İnsani Krizi için 2025-26 Ortak Müdahale Planı, 113 ortağı bir araya getiriyor ve Bangladeş hükümetinin liderliğinde BMMYK ve IOM tarafından ortaklaşa başlatılıyor. Arakanlılara müdahale için ilk kez başlatılan bu fon çağrısı, Arakanlı mültecileri ve ev sahibi topluluklar da dahil yaklaşık 1,48 milyon kişiye ulaşmak için ilk yılında 934,5 milyon dolar talep ediyor." denildi.

Açıklamada, Arakanlıların 8 yıldır yaşadığı insani krizin uluslararası ilginin odağından büyük ölçüde uzak kalmaya devam ettiği ancak ihtiyaçların acil olduğu bildirildi.

Kamplardaki nüfusun yüzde 50'sinden fazlasının, kadın ve kızlardan oluştuğu belirtilen açıklamada, "Bangladeş'teki her 3 Arakanlı mülteciden 1'i 10 ila 24 yaşları arasında. Bu kişilerin, resmi eğitime, yeterli beceri geliştirmeye ve kendi kendine yetebilme fırsatlarına erişim olmadan gelecekleri askıya alınmış durumda." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, gıda yardımı ve temel barınak gibi kritik alanlardaki herhangi bir fon açığının, bu son derece savunmasız nüfus için korkunç sonuçlar doğuracağı vurgulanarak, bu durumun birçok Arakanlı Müslüman mülteciyi, "tehlikeli tekne yolculuklarına çıkmak" gibi çaresiz önlemlere başvurmaya zorlayabileceğinin altı çizildi.

- ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Myanmar'ın Arakan eyaletinden kaçmak zorunda kalan ve Bangladeş'e sığınan 900 binden fazla mülteci bulunuyor. Kamplardaki mültecilerin yarısını ise çocuklar oluşturuyor.

Uluslararası insan hakları örgütleri ve BM, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizliğe yol açacağı endişesini taşıyor.

  • Arakanlı Müslümanlar
  • Çin

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