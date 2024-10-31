İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2024 Perşembe / 27 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,293
  • EURO
    37,3495
  • ALTIN
    3071.88
  • BIST100
    9006.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM Kuzey Kore-Rusya ilişkisinden endişeli: Ukrayna'daki savaşı daha da tırmandırabilir
Dünya

BM Kuzey Kore-Rusya ilişkisinden endişeli: Ukrayna'daki savaşı daha da tırmandırabilir

Birleşmiş Milletler, Kuzey Kore'nin askeri personelinin Rusya'ya konuşlandırıldığına dair çıkan haberlerin 'ciddi bir endişe' kaynağı olduğunu belirtti. BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, bu tür bir konuşlandırmanın Ukrayna'daki savaşı daha da tırmandırabileceğine dikkat çekti.

AA31 Ekim 2024 Perşembe 01:51 - Güncelleme:
BM Kuzey Kore-Rusya ilişkisinden endişeli: Ukrayna'daki savaşı daha da tırmandırabilir
ABONE OL

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Ukrayna'daki gelişmeler ele alındı.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Siyasi İşler Biriminde Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, Rusya'nın saldırıları sonucu Ukrayna genelinde daha fazla sivil can kaybı yaşandığını ve kritik altyapıya yönelik hasarın sürdüğünü dile getirdi.

Sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıların uluslararası hukukça yasaklandığına işaret eden Jenca, "Bu saldırılar, nerede gerçekleşirse gerçekleşsin kabul edilemezdir ve derhal sona ermelidir." dedi.

Jenca, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Ukrayna'daki siviller üzerinde yarattığı yıkıcı etkinin yanı sıra bölgesel ve küresel gerginlikler ile bölünmeleri körüklemeye devam ettiğine dikkati çekti.

"Kuzey Kore'nin askeri personelinin Rusya'ya konuşlandırıldığına dair son raporları ciddi bir endişeyle takip ediyoruz." diyen Jenca, söz konusu personelin çatışma bölgesine gönderilme ihtimalinin de endişe verici olduğunu ifade etti.

Jenca, BM'nin konuya ilişkin ortaya çıkan raporlar konusunda ek bilgisinin bulunmadığını belirterek, raporları doğrulama veya teyit etme konumunda olmadığını dile getirdi.

"Tüm ilgili aktörleri, Ukrayna'daki savaşın yayılmasına ve şiddetlenmesine yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz." mesajını veren Jenca, BMGK'nin de Kuzey Kore'ye ilişkin bazı kararları bulunduğunu hatırlattı.

Jenca, "Tüm ülkeleri, BMGK kararlarına, özellikle Kuzey Kore'yi ilgilendiren kararlara uymaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Ukrayna'daki savaşın tehlikeli bir şekilde tırmanan seyrine dikkati çeken Jenca, bunun daha fazla acıya, yıkıma ve derin jeopolitik bölünmelere yol açacağını kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.