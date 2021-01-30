BM Libya Destek Misyonu, Libya'nın geçici yönetimi için adayların isimlerini açıkladı

UNSMIL'den yapılan açıklamaya göre, seçimlere kadar ülkeyi geçici olarak yönetecek yürütme otoritesini oluşturan Başkanlık Konseyi için 24, Başbakanlık için de 21 aday bulunuyor.
Geçici yürütme otoritesi, Başkanlık Konseyi (başkan ve iki yardımcısı) ve Başbakanlık makamlarından oluşuyor.
Başkanlık Konseyi üyeleri ve Başbakan olmak üzere 4 yöneticinin yer alacağı yeni geçici hükümete seçilecek isimler, BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun 75 üyesi tarafından 1-5 Şubat tarihlerinde Cenevre’de yapılacak oylamayla belirlenecek.
Başkanlık Konseyi adayları, Arapça alfabetik sırayla şu isimlerden oluşuyor:
1. Idris Süleyman Ahmed el-Kaid
2. Usame Cuveyli
3. Esad Muhammed Zhayyo
4. Halid el-Saih
5. Halid Ammar el-Mişri
6. Selame Ibrahim el-Guveyyil
7. Süleyman Avad
8. El-Şerif el-Vafi
9. Selahaddin en-Nemruş
10. Tarık Abdullah el-Aştar
11. Abdurahman Muhammed Ebu el-Kasım el-Belazi
12. Abdurrahim Ali Muhammed el-Şeybani
13. Abdullah Hüseyin el-Lafi
14. Abdulmecid Gays Seyf el-Nasr
15. Akile Salih
16. Ali Ebu el-Hucub
17. Ali Mahmud Buhayrallah
18. Ömar Mehdi Ebuşrida
19. Mecide Vefti
20. Muhammed el-Kammudi el-Hafi
21. Muhammed Hassan Süleyman el-Bergasi
22. Muhamad Menfi
23. Mustafa Abdülhamid Dallaf
24. Musa el-Koni
Başbakanlığa aday olanlar da Arapça alfabetik sırayla şöyle:
1. Amal Carray
2. Ahmed Ömer Ahmed Muaytik
3. Usame el-Seyd
4. İman Kişir
5. Cemal Ebubekir Ümran Ebugureyn
6. El-Hermeyn Muhammed el-Hermeyn
7. Halid Muhammed Abdullah Guveyl
8. Dau Abdullah Ebu Duveyha
9. Atıf Milud el-Hasiya
10. Abdulhamid Muhammed Dibeybe
11. Abdurrahim Muhtar el-Muntasır
12. Abdurrezzak Ahmed Abdulkadir
13. Osman Abdulcelil Muhammed
14. Fethullah Hüseyin Abdulkerim Muhammed
15. Fethi Ali Abdusselam Başağa
16. Fadıl el-Emin
17. Muhammed el-Ensari
18. Muhammed Abdullatif el-Muntasır
19. Muhammed Muin Mansur el-Kikhiya
20. Muftah Hamadi
21. Hişam Abdullah Ebu Şuveykat