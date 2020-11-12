BM Libya Özel Temsilciliğine atanacak isim

AA 12 Kasım 2020 Perşembe 22:31 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 22:31

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilciliğine Bulgar diplomat Nickolay Mladenov'un getirilmesi bekleniyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gassan Selame'nin istifasının ardından uzun süredir boş kalan bu göreve şu an BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü olan Nickolay Mladenov'u getirebilir.

Lübnanlı eski temsilci Selame'nin Haziran 2017'de geldiği görevinden Mart 2020'de 'sağlık nedenleri' yüzünden istifasının ardından BM'de, Libya diplomasisini yürütecek isim 8 aydır belirlenemedi.

Guterres'in ilk olarak BM Güvenlik Konseyine önerdiği isimler üzerinde uzlaşma sağlanamadı.

Bir süredir bu görev için ismi diplomatik çevrelerde konuşulan Nickolay Mladenov için uzlaşma sağlandığı belirtildi.

BM Güvenlik Konseyi, eylülde BM Libya Destek Misyonu'nun görevini ikiye bölme, siyasi süreci ve uluslararası müzakereleri yürütecek bir özel temsilci ile Libya'daki BM Destek Misyonu'nun (UNSMIL) günlük faaliyetlerini yürütecek ayrı bir koordinatör atanması kararı almıştı.

Koordinatörlük görevine ise Afrika'dan bir ismin getirilmesi bekleniyor.

Libya, 2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden bu yana devam eden iç savaş nedeniyle meşruiyet krizine sahne oluyor.

Uluslararası tanınırlığa sahip Libya hükümeti birlikleri ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter arasında çatışmalar yaşanıyor.