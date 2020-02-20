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Dünya

BM: 5+5 askeri komite toplantıları yeniden başlatıldı

BM, Libya'da kalıcı ateşkes sağlamayı amaçlayan Cenevre'deki 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının yeniden başladığını duyurdu.

20 Şubat 2020 Perşembe18:56 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 19:03

Tarla sürerken düşen çiftçinin üzerinden geçen traktör 1 kilometre gidip direğe çarptı

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