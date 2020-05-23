AA 23 Mayıs 2020 Cumartesi 07:52 - Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 07:52

UNSMIL'in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Libya'nın doğusundaki Bingazi Askeri Mahkemesi ve Beyda kenti mahkemesinin 13 kişi hakkında verdiği idam kararının, Libya'nın uluslarası insan hakları yükümlülüklerine aykırı olduğu belirtildi.

Açıklamada, sanıklara yeterli savunma hakkı verilmediği, hükümlerin yeterli hukuki süreç izlenmeden yazılı ve yazılı olmayan biçimde verildiği ifade edildi.

UNSMIL'in açıklamasında söz konusu yargılamalara ilişkin daha fazla detay verilmedi.

Açıklamada adı geçen kentler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı güçlerce kontrol ediliyor.

- Terhune kentinde "sivillerin gözetilmesi" çağrısı

UNSMIL ayrıca, başkent Trablus'un 90 kilometre güneydoğusunda yer alan Terhune kenti çevresindeki askeri hareketlilik ve gelişmelerden endişe duyduğunu belirterek, çatışan tüm taraflara uluslararası insani hukuk çerçevesinde "intikam eylemleri, sivillere yönelik saldırılar, yargısız infaz, yağma, özel ve kamu mülküne zarar verme gibi eylemlerden kaçınılması" çağrısında bulundu.

Açıklamada ayrıca Libya'daki tüm aktörlere "askeri gerilimden vazgeçerek barışçıl yollara başvurmaları" çağrısı yapıldı.

Libya ordusu, Hafter'e bağlı milislerin karşısında son dönemde pek çok askeri başarıya imza attı. Hafter milislerini pazartesi günü ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nden çıkaran Libya hükümeti, batı bölgelerdeki farklı beldeleri de milislerden arındırmaya devam ediyor.

Ordu birlikleri bugün başkentin güneyindeki Selahaddin ve El-Meşru ekseninde ilerlerken, bölgedeki kritik noktaları Hafter milislerinden geri aldı ve buradaki El-Tekbali Kampı'nda kontrolü sağladı. Hafter milislerinin başkentin güneyindeki cephelerden geri çekilirken sivil yerleşim bölgelerine çok sayıda mayın tuzakladığı ortaya çıktı.