29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7731
  • 6,3863
  • 276.981
  • 96323
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

BM Malezya'nın 'yoksulluğu sonlandırdık' iddiasına karşı çıktı

Birleşmiş Milletler (BM) Aşırı Yoksullukla Mücadele ve İnsan Hakları Özel Raportörü Philip Alston, Malezya'nın 'yoksulluğu sonlandırdık' iddiasının gerçeği yansıtmadığını, ülkede her 6 kişiden birinin yoksul olduğunu belirtti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yoksullukla ilgili rapor hazırlamak için ülkede bulunan Alston, düzenlediği basın toplantısında, resmi verilere göre, 1970'te yüzde 49 olan yoksulluk oranının 2016'da yüzde 0,4'e düşmesinin "inandırıcı" olmadığını belirtti.

Alston, söz konusu oranın hayat pahalılığını yansıtmadığı gibi toplumun dezavantajlı kısmını da kapsamadığının altını çizdi.

Aylık 980 Malezya ringgiti (1347 lira) olarak belirlenen yoksulluk sınırını çok düşük bulan Alston, bunun, 4 kişilik bir ailenin fertlerinin günü 8,16 ringgitle geçirmesi anlamına geldiğini ifade etti.

Bu miktarın yüksek gelirli sayılan bir ülke için çok düşük olduğunun altını çizen Raportör Alston, bağımsız araştırmaların yoksulluk oranını yüzde 16 ila 20 gösterdiğini, bunun da neredeyse her 6 kişiden 1'inin yoksul olduğu anlamına geldiğini söyledi.

Raportör Alston, "Malezya son 50 yılda yoksulluğu azaltmada etkili gelişme kaydetmiştir ancak yoksulluğun sonlandığı ya da sadece kırsal kesimde sınırlı olarak devam ettiği iddiası hatalıdır ve yanlış politikalar oluşturulmasına neden olmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Toplumun bazı kesimlerinin geri bırakıldığını ileri süren Alston, vatandaş olmayan göçmenler, sığınmacılar ve devletsiz kişilerin devlet okullarına, sağlık hizmetlerine erişemediğini ve resmi verilerde yer almadığını ifade etti.

Alston, "Hükümet, yoksulluğu ölçme yöntemini acilen gözden geçirerek düzeltmeli ve yeni yönteme korunmasız, vatandaşı olmayan toplulukları da dahil etmeli." dedi.

Ülkede geçirdiği 11 günde resmi verilere ulaşmakta güçlük çektiğinin altını çizen Alston, hükümetten daha şeffaf olmasını talep etti.

Malezya hükümeti, Alston'un hazırladığı rapora ve açıklamalarına ilişkin açıklama yapmadı.

Tüm ülke bu kadınları konuşuyor! Soyguncuları pişman ettiler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye'nin askeri yığınaklarını takibe alıp, örgüte aktarmış!

Türkiye'nin askeri yığınaklarını takibe alıp, örgüte aktarmış!

Gri kategoriye bir çizik daha!

Gri kategoriye bir çizik daha!

FETÖ'ye dev darbe! Operasyon haberleri peş peşe geldi

FETÖ'ye dev darbe! Operasyon haberleri peş peşe geldi

Beşiktaş'ta 3 futbolcunun bileti kesildi

Beşiktaş'ta 3 futbolcunun bileti kesildi

Savaşa hazır! İnsansız yapay zekalı savaş gemisini tanıttılar

Savaşa hazır! İnsansız yapay zekalı savaş gemisini tanıttılar

KKTC Başbakanı Tatar'dan Akıncı'ya sert eleştiri: Neden maceraya girmek istiyorsun?

KKTC Başbakanı Tatar'dan Akıncı'ya sert eleştiri: Neden maceraya girmek istiyorsun?

İkinci fotoğraf krizi CHP'yi karıştırdı! 'Yanlışlıkla oldu'

İkinci fotoğraf krizi CHP'yi karıştırdı! 'Yanlışlıkla oldu'

Oğlu için geceyi HDP İl Başkanlığının önünde oturarak geçirdi

Oğlu için geceyi HDP İl Başkanlığının önünde oturarak geçirdi
 

POPÜLER HABERLER

SGK çalışanı göçmen kaçırırken yakalandı

SGK çalışanı göçmen kaçırırken yakalandı

'Göbeklitepe Yılı' etkisi... Ziyaretçi rekoru kırdı!

'Göbeklitepe Yılı' etkisi... Ziyaretçi rekoru kırdı!

Çizgileriyle literatüre girdiler! Ziyaretçilerden yoğun ilgi...

Çizgileriyle literatüre girdiler! Ziyaretçilerden yoğun ilgi...

Gölgesi için dikmişti! 40 bin TL kazandı...

Gölgesi için dikmişti! 40 bin TL kazandı...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA