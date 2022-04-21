BM: Mali, sivil katliamı yapıldığı iddia edilen köye erişime izin vermiyor

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Afrika Sözcüsü Seif Magango tarafından yapılan yazılı açıklamada, BM ekiplerinin, Mali ordusu ve Wagner paralı askerlerinin 300'den fazla sivili öldürdüğü iddia edilen Moura köyünde soruşturma yürütmesine izin verilmediği duyuruldu.

Açıklamada, bu durumdan oldukça endişe duyulduğu kaydedilirken, bazı kaynakların, ölü sayısının 500'den fazla olduğunu öne sürdüğü vurgulandı.

Mali askerlerinin köy halkının evlerini yağmaladığı, tecavüz ettiği ve birçok kişiyi de keyfi şekilde gözaltına aldığı iddia edildi.

Açıklamada, Mali hükümetinin olaya ilişkin 6 Nisan'da başlattığı soruşturmanın tarafsız, bağımsız ve zamanında yürütülmesi gerektiğine dikkat çekildi.

MALİ ORDUSU 300 SİVİLİ ÖLDÜRMEKLE SUÇLANIYOR

Mali ordusu tarafından 1 Nisan'da yayımlanan açıklamada, Moura köyünde 23-31 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda 203 teröristin etkisiz hale getirildiği duyurulmuştu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de 5 Nisan'da yaptığı açıklamada, Mali ordusu ve Wagner paralı askerlerini Moura köyünde yaklaşık 300 sivili öldürmekle suçlamıştı.

ABD, Avrupa Birliği ve Fransa da iddialar karşısında endişeli olduklarını bildirerek, Mali'deki geçiş hükûmetinden tarafsız ve hızlı bir soruşturma başlatmasını talep etmişti.

Mali'deki Askeri Savcılık ise 6 Nisan'da iddialara ilişkin soruşturma başlatmıştı.

BM Genel Sekreteri Mali Özel Temsilcisi El-Ghassim Wane, bölgeye erişim istediklerini ancak Mali hükümetinin buna izin vermediğini duyurmuştu.