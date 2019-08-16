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BM: Mayıs ayından itibaren İdlib’de 500 kişi hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM), Mayıs ayından bu yana İdlib kentinde 500’den fazla sivil öldüğünü açıkladı.

  • İHA
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Orta Doğu’da yaşanan Arap Baharı’nın etkisinin 2011 yılında Suriye’ye ulaşmasıyla ülkenin ikinci en büyük şehri olan Deraa'da eylemler patlak vermişti. Esad güçleri eylemleri olayları bastırmaya çalışırken, gösteriler kısa sürede ülke geneline yayılmıştı. Eylemlerin yerini şiddet olaylarına bırakmasıyla Suriye günden güne iç savaşa sürüklenmişti. 8 yıldır iç savaşın devam ettiği Suriye’de en büyük zararı siviller gördü. Güvenlik ve can korkusuyla milyonlarca kişi evlerini terk ederek dünyanın farklı noktalarına sığınırken, bir o kadar kişi de hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler’in (BM) açıkladığı son verilere göre, İdlib’te hayatını kaybedenlerin sayısı arttı. BM Suriye İnsani Yardım Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts, “Suriye’nin İdlib ve Hama kentinde devam eden çatışmada sivil can kayıpları arttı. Mayıs ayından bu yana düzenlenen hava saldırılarında 500’den fazla sivil yaşamını yitirdi” dedi. İdlib’e gerçekleştirilen son saldırıda bir sağlık görevlisi, bir ambulans şoförü ve iki kurtarma görevlisinin öldüğü kaydedilen açıklamada muhaliflerinin kontrolünde bulunan kentte yaklaşık üç milyon sivilin korku içinde yaşadığını aktarıldı. 
 
Açıklamada, düzenlenen hava saldırılarında aralarında hasta, yaşlı, engelli, kadın ve çocukların da bulunduğu sivillere yardım etmek için her gün hayatlarını tehlikeye atan yardım, sağlık ve kurtarma görevlilerin saldırılarda yaşamlarını yitirmesinin kabul edilemez olduğu belirtildi. 
 
Nisan ayı sonundan bu yana, İdlib ve Hama’da 36 hastane ve sağlık tesisi, 7 ambulans hava saldırılarında vurulmuştu. 

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