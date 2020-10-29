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Dünya

BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi: Müslümanlar için incitici hoşgörüsüz tasvirlerden derin endişe duyuyorum

Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, 'Müslümanlar için aşağılayıcı ve oldukça incitici olan, Hazreti Muhammed'i tasvir eden hicivli karikatürlerinin yayınlanmasının tetiklediği artan gerilim ve hoşgörüsüzlük örneklerinden derin endişe duyduğunu' dile getirdi.

AA29 Ekim 2020 Perşembe 07:17 - Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 07:37
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Kışkırtıcı karikatürlerin dinleri, inançları veya etnik kökenleri nedeniyle masum sivillere yönelik şiddet eylemlerini kışkırttığına dikkati çeken Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, dinlere ve kutsal dini sembollere hakaretin nefret ve şiddeti kışkırtarak kutuplaşmaya ve toplumda kırılmaya neden olduğunu belirtti.

Moratinos, tüm dinlere ve inançlara karşılıklı saygı gösterilmesi ve kardeşlik ve barış kültürünün teşvik edilmesi çağrısı yaptı.

İfade özgürlüğünün tüm dini inançlara ve dini doktrinlere saygı gösterecek şekilde kullanılması gerektiğini kaydeden Moratinos, şiddet eylemlerinin herhangi bir din, milliyet, medeniyet veya etnik grupla ilişkilendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

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