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Dünya

BM, Myanmarlı sığınmacıların zorla geri gönderilmesine tepki gösterdi

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'daki insani kriz nedeniyle başka ülkelere sığınan vatandaşların zorla geri gönderilmemesi gerektiğini bildirdi.

AA26 Ekim 2022 Çarşamba 22:17 - Güncelleme:
BM, Myanmarlı sığınmacıların zorla geri gönderilmesine tepki gösterdi
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, BM aracılığıyla Malezya'ya sığınan 2 Myanmarlının 6 Ekim'de zorla sınır dışı edilmesine değindi.

Myanmarlıların askeri darbe sonrası şiddet, istikrarsızlık ve ekonomik krizle mücadele ettiğini vurgulayan Türk, "Şu an kimseyi Myanmar'a gönderme zamanı değildir." dedi.

Türk, başka ülkelere sığınma talebinde bulunan çok sayıda aktivist ve Myanmar ordusundan kaçanların, ülkelerine dönme durumunda büyük risk altına gireceğinin altını çizdi.

Myanmar'daki insani krizin giderek derinleştiğini kaydeden Türk, "Bu durumda ülkelerin, insanları acı ve tehlikenin içine göndermeyerek, bu kişilere yasal statü vermesi hayati önem taşımaktadır." çağrısında bulundu.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinden dün yapılan açıklamada, son iki ayda yüzlerce Myanmarlının Malezya'dan kendi istekleri dışında sınır dışı edildiği bildirilmişti.

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