16 Kasım 2025 Pazar
Dünya

BM Raportörü Albanese, ateşkesin Gazze'deki soykırımı durdurmadığını söyledi

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze'de yürürlükte olan ateşkesin İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımını durdurmadığını söyledi.

AA16 Kasım 2025 Pazar 14:43 - Güncelleme:
BM Raportörü Albanese, ateşkesin Gazze'deki soykırımı durdurmadığını söyledi
"Dünya Uyurken: Filistinlilerin Hikayeleri, Sesleri ve Yaraları" adlı kitabıyla ilgili etkinlik kapsamında Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan BM Özel Raportörü Albanese, AA muhabirine verdiği röportajda Filistin topraklarındaki insan haklarının durumunu ele aldı.

Albanese, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkese ilişkin, "İsrail, geçen perşembeye kadar (ateşkes şartlarını) 125'ten fazla kez ihlal etti. Sadece Gazze Şeridi'nde yaklaşık 250 Filistinliyi öldürdü." dedi.

İsrail'in Batı Şeria'daki hak ihlallerinin de devam ettiğine dile getiren Albanese, İsrail'in Gazze Şeridi'nin yarısını insani yardım girişine kapalı tuttuğuna dikkati çekti.

Albanese, "(Gazze Şeridi'ne) Çok az sayıda kamyonun girişine izin veriliyor ve bunlar çoğunlukla ticari kamyonlar, insani yardım konvoyları değil." şeklinde konuştu.

Ticari kamyonların girişine izin verilmesine ilişkin ise Albanese, "Gazze'deki soykırımdan hayatta kalanların bir şeyler satın almasını bekliyoruz. (Bu insanların) Paraları yok. Bu, alaycılık ve zalimlik. Filistinlilere bu yapılanlar kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin halihazırda maruz kaldıkları durum göz önüne alındığında "barış kelimesini kullanmaktan utandığını" söyleyen Albanese, "Ateşkes, soykırımı durdurmadı hatta ateşkes uygulanamadı bile." dedi.

Etkinliğe katılan Fransız Milletvekili Aymeric Caron da Gazze'de soykırımın devam ettiğini vurgulayarak "Ateşkes ilan edildiği ve bazı ülkeler tarafından Filistin Devleti tanındığı için soykırımın sona erdiğini düşünmek yanlış olur. Filistinlilerin acısı dinmedi." diye konuştu.

Filistinlilere insani yardımların kesintisiz şekilde sürmesi gerektiğinin altını çizen Caron, uluslararası toplumu "Filistin halkının unutulmasına izin vermemeye" çağırdı.

İsrail, 8 Ekim 2023'ten bu yana ABD'nin de desteğiyle Gazze'de yürüttüğü saldırılara paralel olarak Batı Şeria'da da askeri operasyonlarını yoğunlaştırdı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'da düzenlenen saldırılarda 1069 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi yaralandı ve 1600'ü çocuk olmak üzere 20 binden fazla kişi gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ise çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 69 bin 176 kişi hayatını kaybetti, 170 bin 690 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'den bu yana yürürlükte olan ateşkes, İsrail tarafından sık sık ihlal ediliyor.

Bu ihlaller, yüzlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açıyor.

  • Gazze
  • ateşkes

