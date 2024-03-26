BM Raportörü Gazze soykırımına dikkat çekti! ''Makul kanıtlar var''

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in bölgedeki insan hakları ihlalleri ve savaş suçu sayılabilecek eylemlerine dair raporunu BM Güvenlik Konseyi'ne sundu. İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik soykırıma varan eylemlerinin uzun süredir devam eden yerleşimci ve sömürgeci bir sürecin son aşaması olduğu vurgulanan raporda, "Bu süreç, yetmiş yılı aşkın bir süredir devam etmekte ve Filistin halkını demografik, kültürel, ekonomik ve siyasi olarak baskı altına alarak yerinden etmeye, topraklarını ve kaynaklarını gasp etmeye ve kontrol etmeye çalışmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"SOYKIRIM EŞİĞİNİN AŞILDIĞINA DAİR MAKUL KANITLAR VAR"



Raporda, Filistinlilere yönelik eylemler arasında bir gruba mensup kişilerin öldürülmesi, ciddi bedensel veya zihinsel zarara uğratılması ve fiziksel yıkıma yol açacak yaşam koşullarına kasıtlı olarak maruz bırakılması gibi suçların yer aldığı vurgulandı. Filistinlilere karşı soykırım eşiğinin aşıldığına dair "makul kanıtlar" olduğu belirtilen raporda, ayrıca İsrail'in korunan bir grubun tamamına ve yaşam alanlarına fiilen "terörist" ya da "terörist destekçisi" muamelesi yaparak, her şeyi ve herkesi "öldürülebilir veya yok edilebilir hale getirdiği" kaydedildi.

"13 BİNİ ÇOCUK 30 BİNİ AŞKIN FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ"



7 Ekim'den bu yana devam eden askeri operasyonlarında İsrail'in nüfusun yaklaşık yüzde 1.4'üne tekabül eden ve aralarında 13 binden fazla çocuğun da bulunduğu 30 binden fazla Filistinliyi öldürdüğü hatırlatılan raporda, en az 71 bin kişinin ise yaralandığı ifade edildi. İsrail güçlerinin saldırıların ilk haftalarında her gün 100'ü çocuk olmak üzere 250 kişiyi öldürdüğü belirtilen raporda, "Kurbanlar arasında 125 gazeteci ve 340 doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanı, öğrenciler, akademisyenler, bilim insanları ve onların aile üyeleri yer almaktadır. Kaydedilen ölümlerin yüzde yetmişi kadın ve çocuklardan oluşmaktadır" denildi.

İSRAİL'E ABLUKA UYARISI



Gazze'ye yönelik abluka nedeniyle bölgede yaşanan gıda ve yardım malzemesi ihtiyacına da değinilen raporda, "İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını arttırması, hayati malzemelere erişimi engelleyerek günde 10'u çocuk birçok insanın ölümüne neden olmuştur" ifadelerine yer verildi.

Raporda ayrıca "Hijyen eksikliği ve aşırı kalabalık barınaklar hastalıklar için mükemmel bir ortam hazırlayarak bombalamalardan daha fazla ölüme neden olabilir" uyarısında bulunuldu. İsrail'in şiddet eylemlerini mercek altına alan bu raporun Gazze'de "soykırım suçu" işlendiğini gösteren eşiğin aşıldığına dair makul kanıtlar sunduğu belirtilirken, İsrail'in idari yönetimi ve askerlerinin "savaşta adalet" ilkesini kasıtlı olarak suistimal ettiğinin altı çizildi.