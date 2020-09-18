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Dünya

BM, Rusya ve ABD'ye Suriye konusunda diyaloğu artırma çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'nin öncesine göre şu an daha 'sakin' olduğuna ancak endişe verici olayların yaşanmaya devam ettiğine dikkati çekerken, Rusya ve ABD'ye Suriye'de diyaloğu artırma çağrısı yaptı.

AA18 Eylül 2020 Cuma 21:16 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 21:16
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BM Güvenlik Konseyini Suriye'deki gelişmeler hakkında bilgilendiren Pedersen, geçen ağustosta, 9 ay sonra Cenevre'de yapılan görüşmelerde siyasi sürece yönelik 'umut ışığının' ortaya çıktığını söyledi.

Pedersen, gelecek ay tarafların Cenevre'de dördüncü oturumda bir araya gelebilmesi içinse toplantının gündemine hiç gecikmeden karar verilmesi gerektiğini belirtti.

Suriye'nin öncesine göre şu an daha 'sakin' olduğuna ancak endişe verici olayların yaşanmaya devam ettiğine dikkati çeken Pedersen, Rusya ve ABD'ye Suriye konusunda diyaloğu artırma çağrısında bulundu.

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