BM: Sudan'da bir hafta içerisinde 50 bin kişi göç etti

Sudan'da 15 Nisan'da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar sürüyor. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) yaptığı yazılı açıklamada, 11-17 Ağustos'ta Sudan'ın Güney Darfur eyaletindeki Nyala şehrinde Sudan ordusu ile RSF güçleri arasında çıkan çatışmada 60 kişinin hayatını kaybettiği, 250 kişinin yaralandığı ve 50 bin Sudanlının göç ettiği aktarıldı. Açıklamada, Nyala'da bulunan Türk Hastanesi personelinin yaralı sayısındaki artışla mücadele etmekte zorlandığı kaydedildi. İnsani yardım paketlerinin yer aldığı tırların 14 Ağustos'tan bu yana Doğu Darfur eyaletindeki Du'ayn şehrinde mahsur kaldığı ve dağıtımın yapılamadığı ifade edildi. Bölge halkının temel insani ihtiyaçlarını giderme konusunda endişe duyduğu, ülkede etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde yolların kapanma ihtimalinin olduğu belirtildi. Nyala şehrindeki çatışmalar nedeniyle iletişim hatlarında hasar meydana geldiği, elektrik ve su sistemlerinin artık çalışmadığı aktarılan açıklamada, bölgeden bilgi edinmekte zorluk yaşandığı ifade edildi.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'da 15 Nisan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin eski başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında çatışma çıkmıştı. Başkent Hartum başta olmak üzere Darfur ve Kordofan bölgelerindeki şehirlerde milyonlarca insan yağma, uzun süreli elektrik-su kesintileri, açlık, susuzluk, ve hastalıklarla mücadele ediyor.