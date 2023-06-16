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Dünya

BM: Sudan'da çatışma sonucu 1 milyondan fazla çocuk yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sudan'da çatışmanın başlangıcından bu yana 1 milyondan fazla çocuğun yerinden edildiğini bildirdi.

AA16 Haziran 2023 Cuma 19:21 - Güncelleme:
BM: Sudan'da çatışma sonucu 1 milyondan fazla çocuk yerinden edildi
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UNICEF Sudan Temsilcisi Mandeep O'Brien, yaptığı yazılı açıklamada, Sudan'da 6 Haziran itibarıyla 330 çocuğun hayatını kaybettiğine ve 1900 çocuğun yaralandığına ilişkin güvenilir raporlar bulunduğunu belirtti.

Erişim engelleri nedeniyle 13 milyon çocuğun ciddi insani yardıma ihtiyaç duyduğunun altını çizen O'Brien, "Sudan'da iki aydır süren çatışma nedeniyle 1 milyondan fazla çocuk yerinden edildi." bilgisini paylaştı.

Açıklamada, özellikle Darfur'daki durumun endişe verici olduğuna dikkat çekilerek, bölgeden teyitli bilgi edinmenin zorlaştığı aktarıldı.

Darfur'da yaklaşık 5,6 milyon çocuğun bulunduğu belirtilen açıklamada, bunlardan yaklaşık 270 bininin yerinden edildiği bilgisi yer aldı.

O'Brien, "Sudan'ın geleceği tehlike altında ve çocukların ölmesi ve acı çekmesini kabul edemeyiz." ifadelerini kullanarak, Sudan'daki çocukların korkunç bir kabusun içinde kaldığını ve en ağır yüke maruz bırakıldığını kaydetti.

- Sudan'daki ordu ve HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği, ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) 2 yıl içinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla bu yıl başında başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

  • Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
  • UNICEF
  • sudan

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