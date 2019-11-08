BM Suriye Özel Temsilcisi: Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi toplantıları beklentilerden daha iyi geçti BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi toplantılarına iyi bir başlangıç yaptıklarını ve görüşmelerin pek çok insanın beklentisinden daha iyi geçtiğini bildirdi.