BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen göreve başladı

Pedersen, Twitter hesabından dün İsviçre'nin Cenevre kentindeki BM ofisinde ekibine ziyarette bulunduğunu ve göreve başladığını duyurdu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, kasımda Staffan de Mistura'nın istifa edeceğini açıklamasının ardından, Pedersen'i bu göreve atamıştı.

Pedersen böylece Kofi Annan, Lahdar İbrahimi, De Mistura'nın ardından, 8 yıldır süren iç savaşta BM'nin 4. temsilcisi oldu.

Oslo'da 1955'te doğan Pedersen, 9 Haziran 2017'den beri Norveç'in Pekin Büyükelçisi olarak görev yapıyordu. Yeni BM temsilcisi, 1998-2003'te Norveç'in Filistin Temsilcisi görevini yürütmüş, İsrail hükümeti ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 1993'te yapılan Oslo müzakerelerine katılmıştı. Pedersen, 2005-2008'de Lübnan'da üst düzey BM yetkilisi olarak çeşitli görevlerde bulundu. Norveçli diplomat, 2012-2017 döneminde New York'ta ülkesinin BM Daimi Temsilciliği ve bunun öncesinde ise Norveç Dışişleri Bakanlığının Barış ve İnsani İşler Dairesinde genel müdürlük görevlerini üstlenmişti.