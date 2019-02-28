BM Suriye raporu: Kadın ve çoçukların bulunduğu pek çok sivili öldürdü BM Suriye raporu: '(Rejim güçleri İdlib'de) Silahsızlanma bölgesi kurulmasına rağmen aralarında kadın ve çoçukların bulunduğu pek çok sivili öldürdü