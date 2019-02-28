BM Suriye raporu: Kadın ve çoçukların bulunduğu pek çok sivili öldürdü
BM Suriye raporu: '(Rejim güçleri İdlib'de) Silahsızlanma bölgesi kurulmasına rağmen aralarında kadın ve çoçukların bulunduğu pek çok sivili öldürdü
- AA
BM Suriye raporu: (YPG/PKK) SDG'nin kontrolündeki alanlarda binlerce kadın, erkek ve çocuk hukuksuzca alıkonuluyor
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