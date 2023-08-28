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Dünya

BM, Suriye'deki ''tüm şiddeti'' kınadı

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de Halep ilindeki havalimanına hava saldırısı düzenlendiğine ilişkin haberleri endişeyle karşıladıklarını belirterek, 'BM Genel Sekreteri, Suriye'deki tüm şiddeti kınıyor ve taraflara uluslararası hukuk uyarınca yükümlüklerini yerine getirme çağrısında bulunuyor.' açıklamasında bulundu.

AA28 Ağustos 2023 Pazartesi 20:46 - Güncelleme:
BM, Suriye'deki ''tüm şiddeti'' kınadı
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BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dujarric, Halep ilindeki havalimanına yönelik saldırının BM operasyonunu da etkilediğini aktardı.

BM'nin hava saldırılarına ilişkin haberleri endişeyle karşıladığını belirten Dujarric, "BM Genel Sekreteri, Suriye'deki tüm şiddeti kınıyor ve taraflara uluslararası hukuk uyarınca yükümlüklerini yerine getirme çağrısında bulunuyor." diye konuştu.

Dujarric, siviller ve sivil altyapılara uluslararası insani hukuk tarafından koruma sağlandığına dikkati çekerek, "Genel Sekreter bölgesel gerginliğin tırmanmasını engellemek için tüm taraflara itidal çağrısı yapıyor." ifadelerini kullandı.

Şam yönetimi, İsrail'in Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinde bulunan havalimanına hava saldırısı düzenlediğini öne sürmüştü.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Ancak İsrailli yetkililer, genellikle Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

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