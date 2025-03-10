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Dünya

BM, Suriye'nin sahil bölgesindeki olayların soruşturulmasını istedi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Suriye'nin sahil kesimindeki 'saldırılar' nedeniyle yaşanan sivil ölümlerinin acilen durdurulmasını ve Şam yönetiminin olayları hızla soruşturmasını istedi.

AA10 Mart 2025 Pazartesi 18:27 - Güncelleme:
BM, Suriye'nin sahil bölgesindeki olayların soruşturulmasını istedi
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Türk, Suriye'de şiddet olaylarının artmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Suriye'nin kuzeybatısında bulunan sahil kesimindeki sivillerin öldürülmesi acilen durdurulmalı." ifadesini kullanan Türk, eski rejim unsurları ile diğer yerel silahlı unsurlar tarafından başlatıldığı bildirilen koordineli saldırıların ardından kadın, çocuk, savaşan taraflar dışındakiler ve ailelerin öldürüldüğüne dair son derece rahatsız edici haberler aldıklarını kaydetti.

Türk, kimliği belirsiz failler, geçici hükümet yetkililerin güvenlik güçleri ve devrik Beşşar Esed rejimiyle ilişkili unsurlar tarafından mezhepsel temelde insanların öldürüldüğüne dair haberler olduğunu da bildirdi.

Geçici hükümet yetkililerinin yasalara saygı gösterilmesi yönünde açıklamada bulunduğunu anımsatan Türk, "Suriyelileri korumak için tüm gerekli önlemleri almak ve bunlar gerçekleştiğinde hesap verebilirliği sağlamak da dahil hızlı adımlar atılmalı. Tüm ölümler ve diğer ihlaller hakkında derhal, şeffaf ve tarafsız soruşturmalar yapılmalı, sorumlular uluslararası hukuk normları ve standartlarına uygun olarak hesap vermelidir. Sivilleri terörize eden gruplar da hesap vermeli." değerlendirmesinde bulundu.

- CEBLE SALDIRISI VE LAZKİYE'DEKİ OLAYLAR

Suriye'de devrik Esed rejimi unsurlarının 6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından Suriye ordusu, tank, zırhlı personel taşıyıcı, çok namlulu roketatar gibi ağır silahların da bulunduğu yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri Lazkiye ve Tartus illerine sevk etmiş, bölgede devrik rejim unsurlarının yakalanması için operasyon başlatmıştı.

Operasyonlarda en az 50 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken uluslararası basına ve sosyal medyaya, bazı silahlı grupların bölgede çok sayıda sivili hedef aldığı haberleri ve görüntüleri yansımıştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da devrik rejim unsurlarının 6 Mart'taki saldırıda kendilerini test etmeye çalıştığını söylemiş, birlik ve beraberlik mesajı vermiş, ülkeyi yeniden inşa etmek istediklerini ve kan dökme amaçlarının olmadığını belirtmişti.

Şara, 6-7 Mart'ta Lazkiye'de yaşanan olaylar için bağımsız bir ulusal soruşturma komitesi kurulduğunu duyurmuştu.

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