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Dünya

BM, Tayland'dan 40 Uygur Türkü'nün zorla sınır dışı edilmesini kınadı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Tayland'dan 40 Uygur Türkü'nün sınır dışı edilmesini kınadı.

AA27 Şubat 2025 Perşembe 15:45 - Güncelleme:
BM, Tayland'dan 40 Uygur Türkü'nün zorla sınır dışı edilmesini kınadı
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BMMKY, Tayland'dan, Uygur Türklerinin sınır dışı edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

40 Uygur Türkü'nün Tayland'daki gözaltı merkezlerinde 10 yıldan fazla süre kaldıktan sonra sınır dışı edilmesinden derin üzüntü duyulduğu bildirilen açıklamada, bu yaklaşım kınandı.

BMMYK'nın, Bangkok'ta gözaltına alınan bir grup Uygur Türkü'nün yakın zamanda sınır dışı edileceğine dair raporlar aldığı kaydedilen açıklamada, "BMMYK, bu gruba erişim için defalarca talepte bulunmuş ve geri gönderilme korkusunu dile getiren bu kişilerin sınır dışı edilmeyeceğine dair Tayland yetkililerinden güvence istemişti. Böyle bir erişim sağlanamadı ve Taylandlı yetkililer kendilerine ulaşıldığında grubun sınır dışı edilmesi yönünde bir karar alınmadığını belirtti." denildi.

Söz konusu grubun gözaltına alınmasıyla ilgili endişelerin 2014'ten bu yana dile getirildiği aktarılan açıklamada, Taylandlı yetkililere, bu kişilerin insani durumlarını iyileştirme, gözaltına alternatifler sunma, uygulanabilir ve güvenli bir çözüm arama çağrısı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BMMYK'nın Koruma Yüksek Komiser Yardımcısı Ruvendrini Menikdiwela, bu durumun, geri göndermeme ilkesinin ve Tayland'ın uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerinin açık bir ihlali olduğuna işaret etti.

Menikdiwela, "BMMYK, Tayland'ı, bireylerin zorla geri gönderilmesine son vermeye çağırıyor." ifadelerini kullandı.

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