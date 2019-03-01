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BM tescilli YPG zulmü

Terör örgütü YPG/PKK’nın sivillere yönelik zulmü bir kez daha tescillendi. Birleşmiş Milletler, Suriye konulu insan hakları raporunda, YPG işgalindeki topraklarda DEAŞ’tan kaçan binlerce kadın ve çocuğun alıkonulduğunu yazdı.

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Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’nın DEAŞ’tan kaçan sivillere yönelik zulmü Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına girdi. BM İnsan Hakları Konseyi Suriye Uluslararası Soruşturma Komisyonu, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon ve SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK’nın Deyr ez-Zor’u DEAŞ’tan temizleme gerekçesiyle sivillere yönelik düzenlediği saldırıları listeledi. “SDG Heccin’i Aralık 2018’de DEAŞ’tan aldı ama savaş, aşırı boyutta sivil kayıplara yol açtı” denilen raporda, “SDG’nin kontrolündeki alanlarda binlerce kadın, erkek ve çocuk, hukuksuzca alıkonuluyor. Bazıları acınacak durumdaki kamplarda temel ihtiyaçları karşılanmadan tutulmaya devam ediyor” ifadeleri kullanıldı. 

SOÇİ’YE ÖVGÜ 

Raporda ayrıca, Ürdün sınırındaki 41 bin sivilin tıbbi bakım, eğitim ve temel ihtiyaç malzemelerine ulaşamadan olağanüstü vahim şartlarda yaşamaya devam ettiği kaydedildi.         

Türkiye ve Rusya’nın Soçi mutabakatı ile İdlib’deki gerilimi düşürmede önemli rol oynadığının belirtildiği raporda, Esad rejiminin muhaliflerin denetimindeki İdlib’deki sivil yerleşimlere saldırılarını sürdürerek insani kayıplara yol açtığı vurgulandı. Rejimin, kontrolüne geçen bölgelerde zorla alıkoyma, ortadan kaybolmalara yol açma ve geri dönenlere zorluk çıkarmaya devam ettiğinin belirtildiği belgede, bu eylemlerin şimdiye dek ‘binlerce Suriyeli sivilin ölümüne yol açtığı’ ifade edildi. Raporda rejim güçlerinin ülkenin güneyinde kontrolü ele geçirdikten sonra ağustos 2018’de kuzeye yöneldiği anımsatılarak, ağustos ve eylülde hastanelerin ve sivil nüfuslu yerleşimlerin hedef alındığı vurgulandı. BM’nin özel çalışmasında, “Rejim güçleri İdlib’de silahsızlanma bölgesi kurulmasına rağmen hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların bulunduğu pek çok sivili öldürdü” denildi.

İsrail’in Gazze katliamı savaş suçu sayıldı

Terör devleti İsrail’in Gazze Sınırı’nda Filistinlilere yönelik katliamlarını inceleyen Birleşmiş Milletler (BM), işgal güçlerinin savaş suçu işlediğini bildirdi. BM İnsan Hakları Konseyi’nin 2018’de Gazze Şeridi’ndeki gösterileri konu alan raporu kamuoyuyla paylaşıldı. Rapora göre, Gazze’de Filistinlilerin ‘Büyük Dönüş Yürüyüşü’ adını verdikleri gösteriler kapsamında geçen yıl 30 Mart’tan itibaren her cuma düzenledikleri protestolarda 189 kişi İsrail güvenlik güçlerince vurularak öldürülürken 9 bin 204 kişi de yaralandı. Komisyonun Komiseri Michelle Bachelet, elde edilen bulguları Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile paylaşması gerektiği belirtti. İsrail ise keskin nişancılarının 6 bini aşkın silahsız göstericiyi vurduğunu belgeleyen raporu ‘düşmanca, aldatıcı ve ön yargılı’ olarak tanımladı.

28 Şubat Post-Modern darbesinin 22. yıl dönümü

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