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Dünya

BM: Tunus'u desteklemeye hazırız ve anayasanın dilini gözden geçireceğiz

Birleşmiş Milletler (BM), Tunus anayasasına ilişkin referandumun ön sonuçlarının not alındığını ve anayasadaki dilin gözden geçirileceğini açıkladı.

AA28 Temmuz 2022 Perşembe 00:02 - Güncelleme:
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BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, Tunus'taki yeni anayasanın insan haklarını baltaladığı ve 2011 devriminden bu yana ülkede kaydedilen ilerlemeyi tehlikeye attığı iddialarına ilişkin sorulara yanıt verdi.

Haq, "Seçim Komisyonu tarafından açıklandığı üzere 25 Temmuz'da yapılan anayasa referandumunun ön sonuçlarını not aldığımızı söyleyebilirim. BM var olan herhangi bir zorlukla yüzleşmek için Tunus halkını desteklemeye hazırdır." dedi.

Sözcü Yardımcısı, onaylanan referandumdaki yasayı ve dili gözden geçireceklerini de sözlerine ekledi.

- Tunus'ta siyasi kriz ve yeni anayasa referandumu süreci

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendisine bağlamıştı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de ise erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını bildirmişti.

Tunus Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, dün yaptığı açıklamada, "Referanduma katılan 2 milyon 630 bin 94 seçmenin yüzde 94,6'sı 'evet' oyu kullandı. Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, Tunus Cumhuriyeti için yeni anayasa taslağının kabul edildiğini ilan ediyor." ifadesini kullanmıştı.

Kayıtlı seçmen sayısının 9 milyon 278 bin 541 olduğunu belirten Buasker, referanduma katılım oranının yüzde 30,5 olarak gerçekleştiğini duyurmuştu.

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