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Dünya

BM üyesi 9 ülkeden UCM'nin Libya soruşturmasındaki yeni yaklaşımına destek

Birleşmiş Milletler'e (BM) üye 9 ülke, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın Libya'da işlenen suçlara ilişkin soruşturmada geliştirdiği yeni yaklaşımı desteklediklerini açıkladı.

AA29 Nisan 2022 Cuma 23:47 - Güncelleme:
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Libya resmi haber ajansı LANA'da yer alan habere göre, Arnavutluk, İngiltere, Norveç, Meksika, İrlanda, Fransa, Gana, Gabon ve Brezilya'nın ortak imzasının bulunduğu yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, UCM'nin Libya soruşturması için geliştirdiği yeni yaklaşımın desteklendiği belirtildi.

Başsavcı Han, bugün, Libya soruşturmasına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunduğu 23. Rapor hakkında yaptığı konuşmada yeni bir yaklaşımla soruşturmaya devam edeceklerini söylemişti.

Soruşturmanın daha dinamik ve etkili şekilde sürmesi için böyle bir yaklaşım geliştirdiklerine değinen Han, bu kapsamda ilk olarak BMGK tarafından UCM'ye tevdi edilen olayları önceleyeceklerini vurgulamıştı.

Han, ikinci olarak soruşturma kapsamında cinsel suçlar ve çocukları hedef alan suçlara odaklanacaklarını ve Libya'daki finansal işlemleri yakından takip edeceklerini ifade etmişti.

Üçüncü olarak da Libya'daki yerel otoritelerle olan iş birliğinin önemine dikkati çeken Han, ilk fırsatta Libya'yı ziyaret ederek yerel unsurlarla bir araya geleceğini belirtmişti.

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip hükümet birlikleri ile ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçler arasında yaşanan şiddetli çatışmalar sırasında cinayet, işkence ve tecavüz gibi suçlar yaygın şekilde işlenmişti.

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