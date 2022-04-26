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Dünya

BM uzmanlarından ABD'ye ''Afganistan'' eleştirisi

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, ABD'nin Afganistan'ın dış varlıklarını dondurmasının Afgan vatandaşların, özellikle de kadınların hayatını kötüleştirdiği eleştirisinde bulundu.

AA26 Nisan 2022 Salı 17:39 - Güncelleme:
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BM İnsan Hakları Konseyine danışmanlık yapan 14 bağımsız insan hakları uzmanı, ABD hükümetini suçlayan açıklama yaptı.

Afganistan'daki insani durumdan endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, ABD'nin Afganistan'ın dış varlıklarını dondurmaya son vermesi için çağrı yapıldı.

Açıklamada "Cinsiyete dayalı şiddet, kadınlar ve kız çocukları için uzun süredir devam eden ciddi bir tehdit olsa da bu durum ABD'nin uyguladığı politikalarla daha da şiddetlendi." ifadesi kullanıldı.

- ABD İNSAN HAKLARI UZMANLARININ ELEŞTİRİSİNİ REDDETTİ

ABD, BM insan hakları uzmanlarının, Afganistan'ın dış varlıklarını dondurmaya son verme çağrısına tepki gösterdi.

Voice of America'nın (VOA) haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada, söz konusu eleştirilerin doğru olmadığını ve saptırıldığını belirtti.

Açıklamada, 11 Şubat eylemlerinin, ABD'nin Afgan halkının yararına fonların önemli bir kısmına erişimi kolaylaştırma çabalarında ileriye doğru atılmış önemli bir adım olduğunu ifade edildi.

Sözcü, eğer harekete geçilmeseydi, tüm rezervlere süresiz olarak erişilemeyeceğini kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Afgan hükümetinin ABD bankalarındaki rezervlerini dondurarak Taliban'ın ABD kurumlarında tutulan milyarlarca dolara erişimini engellediği duyurulmuştu.

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