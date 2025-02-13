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Dünya

BM ve AB'ye koştular! Pakistan'ın KKTC adımı Rumları panikletti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanlığı, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile ilgili açıklamalarını hem Birleşmiş Milletler (BM) hem de Avrupa Birliği (AB) nezdinde şikayet etti.

IHA13 Şubat 2025 Perşembe 20:24 - Güncelleme:
BM ve AB'ye koştular! Pakistan'ın KKTC adımı Rumları panikletti
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, tereddütsüz bir şekilde Türkiye'nin ve KKTC'nin yanında yer aldığını söylemesi üzerine harekete geçti.

GKRY Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pakistan Başbakanı Şerif'in KKTC ile ilgili açıklamalarını hem BM hem de AB nezdinde şikayet edildiği belirtilerek, Pakistan ile doğrudan diplomatik ilişkilerinin olmaması nedeniyle bu girişimlerde bulunulduğu aktarıldı. "Başbakan Şerif'in açıklamalarının kabul edilemez olduğu" belirtilen açıklamada, KKTC'ye yönelik muhtemel adımların engellenmesi talep edildi.

SORU ÖNERGESİ VERDİLER

GKRY basını, Şerif'in açıklamalarının Pakistan'ın KKTC'yi tanıma niyetini ortaya koyduğunu ifade ederken, Rum ana muhalefet partisi DİSİ ve Avrupa Halk Partisi Milletvekili Lukas Furlas, konuyla ilgili Avrupa Komisyonu'na müdahale çağrısı içeren bir soru önergesi verdi.

Furlas, soru önergesinde, bu tür açıklamaların uluslararası hukuku ihlal ettiğini öne sürerek, "Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında 'tereddütsüz bir şekilde Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs'ın yanında yer aldığını' söyleyerek, son derece kabul edilemez bir açıklama yaptı. Bu açıklama, kabul edilemez ve kışkırtıcı olmasının yanı sıra, Pakistan'ın uluslararası hukuku, ilgili BM Güvenlik Konseyi Kararlarını ve AB ilkelerini ihlal ederek, sahte devleti tanımaya yönelik muhtemel niyetini göstermesi bakımından ciddi bir endişe kaynağıdır. Uluslararası yasallığın korunmasını sağlamak ve Avrupa'nın bütünlüğüne zarar verecek bir oldubittinin oluşturulmasını önlemek amacıyla Komisyon'un derhal harekete geçmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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