BM ve Afrika Birliği, Sudanlılara diyalog çağrısı yaptı

AA 10 Mart 2022 Perşembe 23:05 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 23:05

Lebat ve Peretz, başkent Hartum'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Peretz, "Gerçek bir diyalog ortamı oluşturulmalı, barışçıl gösteri hakkı güvence altına alınmalı, keyfi gözaltılar sona erdirilmeli ve siyasi tutuklular serbest bırakılmalı." dedi.

- "İşler daha da karmaşık hale gelecek"

25 Ekim 2021'deki askeri müdahale kaynaklı krize çıkış yolu bulmak için iş birliğine davet eden BM Sudan Temsilcisi, şunları söyledi:

"BM ve Afrika Birliği, Sudan'ı demokratik geçişe götürecek barışçıl çözüm bulmak için çalışmakta kararlı, bu süreci kolaylaştırmaya hazır. Ülkeye bir çözüm dayatmak için burada bulunmuyoruz. Çünkü çözüm Sudan'ın içinden olmalı. Güvenlikteki ve ekonomideki çöküş, sokaklarda ölümlerin yaşandığı bir ortamda yeterli zamanımız yok. Sudan, hazirandan önce krize çözüm bulamazsa işler daha da karmaşık bir hale gelecek."

Lebat da siyasi aktörleri, 25 Ekim askeri müdahalesinin uygulamalarını durduracak ve ülkeyi anayasal meşruiyete kavuşturacak ulusal uzlaşı için acele etmeye çağırdı.

- Taraflar asgari düzeyde uzlaşmalı

Lebat, gerek Anayasal Bildiri metninde değişiklik yapmak suretiyle gerekse yeni bir anayasal metin hazırlanarak bir anayasal düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

BM ve Afrika Birliği olarak Sudanlıların emrinde olduklarını belirten Lebat, tarafları asgari düzeyde uzlaşıya davet etti.

Peretz, krizi çözmek için Sudanlı taraflar arasında 8 Ocak ile 10 Şubat tarihleri arasında ön istişarelerde bulunmuş, Afrika Birliği de 15 Şubat'ta siyasi geçişin sağlanması için desteğini açıklamıştı.

Sudan'da ordunun 25 Ekim 2021'de hükümeti feshedip, Başbakan dahil onlarca siyasetçiyi gözaltına almasıyla sonuçlanan askeri müdahale sonrasındaki yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım 2021'de Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile görevine iade edilen Başbakan Abdullah Hamduk arasında siyasi anlaşma imzalanmıştı.

Hamduk, ülkedeki siyasi krizin çözülememesi ve askerle anlaşmazlıklar nedeniyle 2 Ocak'ta istifasını sunmuştu.

25 Ekim'den bu yana sivil yönetim talebiyle düzenlenen gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 80'den fazla kişi hayatını kaybetti, onlarca siyasi ve aktivist gözaltına alındı.