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Dünya

BM ve Libya hükümeti arasında önemli görüşme

BM ve Libyalı yetkililer kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Yetkililer Libya'da siyasi diyalog sürecinin yeniden başlamasını görüştü.

AA21 Temmuz 2020 Salı 07:20 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 07:29
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Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Vekili Stephanie Williams, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile siyasi diyalog sürecinin yeniden başlaması konusunu görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonundan (UNSMIL) yapılan yazılı açıklamaya göre, Williams ile Mişri'nin gerçekleştirdiği video konferanslı görüşmede, Libya'da çözüm sürecinin, Berlin Konferansı kararları doğrultusunda yeniden başlaması konusu ele alındı.

Açıklamada, Stephanie Williams'ın, Libyalı ve yabancı taraflarla son dönemde gerçekleştirdiği görüşmelerle ilgili Mişri'ye bilgi verdiği belirtildi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, pazar günü, Libya'da çözüme ilişkin ülkesinin bir girişimi olduğunu açıklamıştı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla 19 Ocak 2020'de bir konferans düzenlenmişti.

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