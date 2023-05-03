BM ve Ürdün, Filistin meselesi ile Suriye krizini ele aldı

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Safedi, BM 77. Genel Kurul Başkanı Körösi ile başkent Amman'da bir araya geldi.

Filistin davası başta olmak üzere bölgesel sorunlar ve Suriye krizine siyasi çözüm bulma çabalarının değerlendirildiği görüşmede, özellikle mültecilere insana yakışır bir yaşam sağlama çabalarının yanı sıra birçok insani ve kalkınma açısından Ürdün ile BM ve kurumları arasındaki mevcut işbirliğinin önemi vurgulandı.

Safedi, görüşme sırasında Körösi'ye, uluslararası meşruiyet kararları ve onaylanmış referanslara uygun olarak iki devletli çözüme dayalı adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için etkili müzakerelerin yeniden başlatılmasının önündeki engeller hakkında sunum yaptı.

Safedi ayrıca Körösi'ye, Suriye krizini çözmek ve krizin tüm insani, güvenlik ve siyasi sonuçlarını ele almak için Amman'da düzenlenen ve yeni bir siyasi süreci başlatan toplantının sonuçları hakkında bilgi verdi.

Bakan Safedi, işgal altındaki Filistin topraklarındaki kötüye gidişi durdurmak, siyasi sürece olan güveni tesis edecek ve bölgeyi adil barış yoluna sokacak etkin müzakereleri yeniden başlatmak için ortak çabaların önemine dikkati çekti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad ile dün Amman'da görüşmüştü.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, "Suriyeli mültecilerin gönüllü ve güvenli şekilde ülkelerine dönmelerinin öncelikli mesele olduğu" kaydedilmişti.