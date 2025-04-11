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Dünya

BM: Yaklaşık 400 bin Suriyeli mülteci geri döndü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Celine Schmitt, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından yaklaşık 400 bin Suriyeli mültecinin ülkelerine geri döndüğünü söyledi.

AA11 Nisan 2025 Cuma 16:45 - Güncelleme:
BM: Yaklaşık 400 bin Suriyeli mülteci geri döndü
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Schmitt, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

"8 Aralık 2024'te Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden bu yana yaklaşık 400 bin Suriyeli mülteci, komşu ülkelerden geri döndü." bilgisini paylaşan Schmitt, bu süreçte ülke içinde yerinden edilmiş 1 milyondan fazla kişinin de evlerine döndüğünü kaydetti.

Schmitt, "Yaz dönemi, gönüllü geri dönüşler için kritik bir an ve kaçırılmaması gereken bir fırsat penceresi olacak ancak bu geri dönüşleri başarılı ve sürdürülebilir kılmak için Suriyelilerin barınma, geçim kaynakları, koruma ve hukuki yardım konularında desteğe ihtiyaçları olacak." dedi.

Schmitt, geri dönüşlerin bazı riskler barındırdığını belirterek, yeterli finansman sağlanmadığı takdirde bu yıl için öngörülen 1,5 milyon kişinin geri dönemeyebileceğini ve dönenlerin yeniden yerinden edilme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Suriye'ye yönelik insani yardım aktörlerine desteğin istikrar için önemli olduğunu vurgulayan Schmitt, "BMMYK'nin karşı karşıya olduğu ciddi fon kesintileri milyonlarca hayatı riske atıyor. Suriye'de yaklaşık 16,7 milyon kişi (nüfusun yaklaşık yüzde 90'ı), bir tür insani yardıma ihtiyaç duyuyor. 7,4 milyondan fazla Suriyeli, hala ülke içinde yerinden edilmiş durumda." dedi.

  • Suriyeli mülteciler
  • geri dönüş
  • Esed rejimi

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