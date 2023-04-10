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Dünya

BM, Yemen için Sana'daki ateşkes görüşmesini memnuniyetle karşıladı

Birleşmiş Milletler (BM) 'Yemen'de ateşkes anlaşmasını yenileme ve kalıcı siyasi çözüme ulaşma' hazırlıkları kapsamında Yemen'in başkenti Sana'da gerçekleştirilen görüşmelerden memnuniyet duyduğunu bildirdi.

AA10 Nisan 2023 Pazartesi 20:12 - Güncelleme:
BM, Yemen için Sana'daki ateşkes görüşmesini memnuniyetle karşıladı
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin soruları yanıtladı.

Dujarric, görüşmelerin Yemen'de gerginliği azaltmak için bir adım olduğunu ve bu nedenle memnuniyetle karşılandığını, bu adımın BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in Yemen'deki ateşkes ve siyasi sürecin tekrar başlatılmasına yönelik çalışmalarını destekleyeceğini umduklarını belirtti.

Grundberg'in bölgedeki üye ülkelerle yakın koordinasyon ve işbirliği içinde olduğunu dile getiren Dujarric, tüm tarafların gerginliği önleme ve ateşkes sürecini uzatmaya katılmasının önem taşıdığına işaret etti.

Dujarric, gelişmeleri yakından takip edeceklerini, tüm tarafların ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyması gerektiğini vurguladı.

Suudi Arabistan ve Umman'dan heyetler, 9 Nisan'da başkent Sana'da, Yemen'deki Husi yetkililerle barışın tesis edilmesi konusunu görüşmüştü.

- İran-Suudi Arabistan ilişkilerinin yeniden başlaması

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Çin'in başkenti Pekin'de 6 Nisan'da bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.

Tahran-Riyad arasında 7 yıl aradan sonra dışişleri bakanları düzeyindeki ilk resmi görüşme sonrasında yayımlanan ortak bildiride iki ülkenin işbirliğini her alanda genişletme konusunda anlaştığı belirtilmişti.

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