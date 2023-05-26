BM: Yemen'de milyonlarca mayın ve patlayıcı, insani yardımın erişimini engelliyor

Yemen'deki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Yemen'de milyonlarca mayın ve patlayıcı sivillerin hayatını tehdit etmeye devam ediyor." ifadelerine yer verdi.



Söz konusu mayın ve patlayıcıların insanların ve malların hareketinin yanı sıra insani yardımların da erişimini engellediğine dikkat çekilen açıklamada, BM'nin, mayın ve savaş kalıntılarının temizlenmesi için faaliyetlerine devam ettiği kaydedildi.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti ve insan hakları raporlarına göre, İran destekli Husiler, iç savaşın başladığı 2014'ten bu yana ülke genelinde yaklaşık 2 milyon mayın döşedi. Söz konusu mayınlar, binlerce sivilin ölmesine veya yaralanmasına neden oldu.

İnsan hakları örgütleri, Yemen'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 8 binden fazla mayın mağduru olduğunu değerlendiriyor.